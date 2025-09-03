Na program na podporu Ukrajiny půjde příštích pět let pokaždé miliarda korun, řekl Lipavský
Na program na podporu Ukrajiny vláda vyčlenila pro roky 2026 až 2030 na každý rok jednu miliardu korun. Po středečním jednání kabinetu to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník, ve volbách do Sněmovny kandiduje za Spolu). V letech 2026 až 2028 dostane vždy půl miliardy korun Národní rozvojová banka na spolufinancování evropských projektů či na záruky.
Dalších 500 milionů korun ročně půjde na bilaterální humanitární, stabilizační a rekonstrukční projekty, včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku.
Fiala ocenil posun v cestě k míru na Ukrajině. Podle Lipavského je čas, aby Putin usedl k jednacímu stolu
Na program na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině bylo v letech 2023 až 2025 vyčleněno vždy 500 milionů korun.
O penězích na program se přitom dříve vedly debaty, server Seznam Zprávy v červenci uvedl, že podle jeho zdrojů návrh blokuje ministerstvo financí.