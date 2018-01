Výroba českých nábytkářů v posledních letech roste. Zatímco v roce 2011 šlo o zboží za zhruba 35 miliard korun, loni podle předběžného odhadu Asociace českých nábytkářů už o více než 45 miliard. Za nárůstem stojí především vývoz luxusnějšího zboží do zahraničí. Naopak do Česka míří stále více levného nábytku z ciziny. Praha 10:00 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nábytek, pohovka, gauč (ilustrační foto) | Foto: StockSnap/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Zájem českých zákazníků o nový nábytek v posledních letech roste, i když podle Asociace českých nábytkářů ještě nedosáhl předkrizové úrovně, tedy útrat z roku 2008.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Český trh zaplavuje levný nábytek z ciziny. Náročným zákazníkům to ale nestačí. Téma pro Ondřeje Luštince

Ještě rychleji ale roste dovoz tohoto zboží z ciziny. Už v roce 2016 tvořil zahraniční nábytek víc než polovinu celkové české spotřeby. Dováží se zejména z Polska, Německa a Číny a souvisí to také s úspěchem velkých obchodních řetězců.

„V posledních, řekněme dvaceti letech, řetězce poměrně výrazně rostly. Každým rokem se jejich podíl na trhu zvyšoval. Ale každý růst má svůj strop. Já se osobně domnívám, že řetězce pomaličku naráží na strop svých možností. A je tady určitá zákaznická skupina, které prostě nestačí to, co řetězce běžně nabízí,“ popisuje tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš.

Tato skupina si podle něj ráda připlatí za luxusnější nábytek a jde také o zákazníky, kteří chtějí výrobu na zakázku.

Velkým řetězcům se v Česku daří

Nic to ale nemění na tom, že se velkým řetězcům na českém trhu daří. Třeba IKEA zaznamenala ve finančním roce 2017, tedy v období září 2016 až srpen 2017, tržby téměř deset miliard korun.

„Za posledních pět let nám tržby vzrostly o 33 procent a i v celosvětovém měřítku se řadíme mezi řekněme top pět zemí s tímto nárůstem. Samozřejmě lidé hledají o něco kvalitnější produkty, prostředků mají o něco více. Tak průměrná účtenka nebo průměrný nákup vzrostly o šest procent na 1638 korun,“ popisuje Marek Feltl, generální ředitel společnosti IKEA pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Čtyři české obchodní domy IKEA navštívilo za rok přes deset milionů zákazníků. Celkově zákazníci loni podle předběžného odhadu Asociace českých nábytkářů utratili za nový nábytek přibližně 36 miliard korun. Zmíněných téměř deset miliard řetězce IKEA tak vypadá jako velmi vysoký podíl.

Lukeš z nábytkářské asociace ale připomíná, že velké řetězce neprodávají zdaleka jen nábytek a jejich podíl na nábytkářském trhu je proto nižší.

„Pokud mluvíme čistě o nábytku, tak to lze velmi hrubě odhadnout, protože všechny řetězce v podstatě prodávají různé doplňky. Prodávají textilie, ložní prádlo a podobně. Takže my odhadujeme, že přibližně ty řetězce by mohly ukrajovat takovou čtvrtinu nebo třetinu celkového trhu," vysvětluje Lukeš.

„Co se týká nábytku a ostatního zboží, tak nábytek tvoří na prodeji 60 procent obratu a doplňky tvoří 40 procent," upřesňuje Feltl, jak vychází poměr prodaného zboží v obchodních domech IKEA, které nabízejí také různé další vybavení pro domácnost nebo jídlo.

Zákazníci sledují kvalitu zboží

Mezi největší prodejce nábytku v Česku patří ještě Möbelix, Kika, Sconto, Asko-Nábytek nebo Jysk. I této firmě tržby loni rostly.

„Minulý rok jsme zvýšili obrat o 14 procent, hlavně díky nárůstu počtu zákazníků. To znamená obrat 2,9 miliardy korun a čtyři a půl milionu zákazníků," přibližuje mluvčí společnosti Jysk Kristýna Čižinská.

Zákazníci jsou dnes podle ní oproti minulým letům náročnější na kvalitu zboží a poskytovaný servis. Další řetězec ASKO-Nábytek v Česku už v roce 2016 podle výroční zprávy utržil téměř dvě miliardy korun. Michal Moureček, generální ředitel společnosti pro Česko a Slovensko, plánuje další expanzi.

„V tuto chvíli má společnost ASKO v České republice třináct prodejen, jejichž velikost je kolem šesti tisíc metrů čtverečních. Do budoucna je naším cílem rozšiřovat počet prodejen v České republice, rozšiřovat portfolio zboží na našem e-shopu," podotýká Moureček.

Na tuzemském trhu podle Asociace českých nábytkářů existují dvě zákaznické skupiny. Jde o prvonákupčí, například mladé lidi a začínající firmy, které uspokojí řetězce s levným nábytkem z dovozu. Další skupinou jsou druhonákupčí, kteří se více zamýšlejí nad kvalitou a chtějí i konkrétnější parametry, za které jsou ochotní si připlatit.