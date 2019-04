Náhrada za dohodu NAFTA může utlumit výrobu amerických aut, varuje komise pro obchod

Možné dopady nové severoamerické dohody o volném obchodu, která má nahradit dřívější smlouvu NAFTA, na hospodářství Spojených států mohou být rozporuplné. Z odhadů americké komise pro mezinárodní obchod vyplývá, že by sice mohla mírně povzbudit americkou ekonomiku, ale zároveň může utlumit tamní automobilovou výrobu. Informuje o tom agentura Reuters. Washington 9:30 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Trump o obchodní dohodě hovoří v superlativech. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Dohoda uzavřená loni mezi USA, Kanadou a Mexikem a nazvaná podle jejich začátečních písmen USMCA podle komise zvýší hrubý domácí produkt (HDP) USA ročně o 0,35 procenta, tedy o 68,5 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč), vytvoří 176 tisíc nových pracovních míst a zvedne americký vývoz.

Americký auto průmysl díky ní zaměstná dalších 30 tisíc lidí, ale zároveň se kvůli vyšším cenám prodá o 140 tisíc aut méně. V porovnání s rokem 2017 by to byl pokles o 1,25 procenta, uvádí ve čtvrtek zveřejněná zpráva o 375 stránkách, která odhadovala vývoj na nejbližších šest let poté, co smlouva vstoupí v platnost.

Katastrofická NAFTA

Právě zlepšení situace automobilového průmyslu USA přitom bylo hlavní snahou amerických vyjednávačů, když svým dvěma sousedům navrhli vyjednat po volebním vítězství Donalda Trumpa změny v dohodě NAFTA. Současný americký prezident označoval smlouvu z roku 1994 za katastrofu pro americké průmyslové podniky, zato o USMCA hovoří v superlativech. V únoru ve svém poselství o stavu unie uvedl, že díky ní bude moci více aut nést hrdý nápis Made in the USA.

Novou dohodu ještě musí schválit americký Kongres. Kdy o ní bude hlasovat, zatím není jasné. Její příznivci doufají, že se tak stane do konce letošního léta, než se spustí další prezidentská volební kampaň.

Závěry ITC, která musí vypracovat dobrozdání ke každé nové obchodní dohodě uzavřené Spojenými státy, podle agentury Reuters ale dávají argumenty spíše jejím odpůrcům. Trumpova administrativa proto hned ve čtvrtek kontrovala vlastní mnohem optimističtější studií. Ta podle listu The Wall Street Journal uvádí, že americký automobilový průmysl díky USMCA v zemi investuje 34 miliard dolarů a v průběhu příštích pěti let vytvoří 76 tisíc nových pracovních míst.