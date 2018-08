Nájmy letí vzhůru. V Praze lidé za dvoupokojový byt zaplatí i 30 tisíc měsíčně

Nájmy bytů v Česku vzrostly za poslední tři roky o polovinu. Vyplývá to z dat realitní společnosti M&M Reality. Výjimkou nejsou v centrech velkých měst nájmy kolem 30 tisíc korun za dvoupokojové byty. Přesto je zájem o bydlení v pronajatém bytě stále velký. Hlavně kvůli tomu, že výrazně podražily i nemovitosti na prodej. Praha 13:55 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

Jeden inzerát na internetu, na který se během dne ozvou desítky zájemců. Ani nemusí být ničím výjimečný, tak teď vypadá poptávka po bytech na pronájem.

Za poslední rok také vzrostly ceny nájmů o desetinu. Výjimkou nejsou pražské byty s rozlohou 43 metrů čtverečních za 14 tisíc korun bez poplatků.

Oblastní ředitel M&M Reality Jan Martina vysvětluje, proč ceny nájmů rostou: „Je to z důvodů nárůstu cen nemovitostí. Pro každého občana už není dosažitelné, aby vlastnil svou vlastní nemovitost. Jeho alternativou je tím pádem žít v nájmu a tím roste poptávka.“

Nejžádanější menší byty

Nejčastěji lidé na pronájem hledají menší byty - jak jednotlivci, tak mladé páry. Podle M&M Reality je velký zájem o byty 2+kk v novostavbách s moderním zařízením. Ředitel portálu Videobydlení.cz, Jakub Veverka dodává, v jakých částech Prahy jsou nájmy za byt o velikosti 2+kk nejnižší, a kde lidé naopak zaplatí nejvíc.

„Nejnižší cena pronájmu bytu je v Praze 10, a to cca 15 tisíc korun za byt za měsíc. Zatímco nejvyšší cenu bytu najdeme stoprocentně na Praze 1 a to od 30 korun za byt a měsíc,“ upřesňuje pro Radiožurnál.

Podle dat portálu Videobydlení.cz mají nejlevnější pronájmy lidé na Vysočině - v průměru něco málo přes 8 tisíc korun za dvoupokojový byt. Kromě Prahy za bydlení v pronajatých bytech nejvíce platí lidé v Jihomoravském kraji - za 2+kk v průměru 12,5 tisíce korun.

Bydlení hledají i studenti

Poptávku po bydlení před koncem prázdnin ještě zvyšují studenti, kteří hledají byty nebo domy na nadcházející rok.

„Do škol nastupuje asi 300 tisíc vysokoškolských studentů a třetina z nich bydlí v pronájmu. Třeba v Praze, Brně nebo Olomouci mohou narazit na problém s dostupností nájemního bydlení. Studenti nejčastěji chtějí bydlet ve velkých bytech poblíž centra. Málokomu se to ale splní. Problémem je, že se o byty ucházejí s rezidenty a těm dávají majitelé přednost,“ přibližuje Jan Brož z portálu Bezrealitky.cz.

Studenti tak stále častěji vyhledávají rodinné domy na okrajích velkých měst nebo na vesnicích s dobrou dostupností do centra. Dojíždět jsou ochotni klidně i hodinu.

Nemovitosti na pronájem budou zdražovat

Podle Kristiny Řezáčové z realitní kanceláře RE\MAX by realitnímu trhu pomohl větší počet nemovitostí. Třeba těch, které majitelé nyní pronajímají jen na krátkou dobu přes různé portály.

„Velké množství bytů je nyní využíváno pro takzvané krátkodobé pronájmy. Pokud by došlo k určitým restrikcím a část těchto bytů by se uvolnila, jistě by to mělo dopad i na trh s dlouhodobými pronájmy, kde by se naopak situace díky tomu zlepšila,“ vysvětluje pro Radiožurnál Řezáčová.

Podle realitních kanceláří ale budou nemovitosti na pronájem i dál zdražovat. Roli v tom hraje i zpřísnění podmínek České národní banky, které začne platit od října letošního roku. Pravidla pro půjčování peněz budou ještě přísnější. Na vlastní bydlení tak dosáhne zas o něco méně lidí.