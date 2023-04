Naším cílem je nakopnout výstavbu nájemního bydlení v obcích, říká Bartoš o nových dotacích

Bydlení je pro mnoho lidí stále větší problém. Ceny bytů jsou astronomické a nájemních bytů není dostatek. Stát se proto rozhodl podpořit výstavbu bytů, a to pomocí programu Nájemní bydlení. Je v něm 800 milionů korun a čerpat z něj mohou obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. Vzniknout by mohlo kolem 300 nájemních bytů, říká Radiožurnálu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Rozhovor Praha 20:04 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Peníze jdou ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Ten spadá pod vaše ministerstvo. Je určena nějaká maximální cena, kolik může stát metr čtvereční u projektu, který dostane podporu?

Globálně není. Proto je tam důležitý parametr, který obvykle hovoří o nájmu v místě. A potom vzoreček, který určuje, která část je dotační a která je v rámci výhodného úvěru. Posouvá se ve směru úvěru.

Byty jsou nadhodnocené, nedávají smysl ani jako investice. Odnáší to mladí, tvrdí sociolog Číst článek

Program, který jsme v pondělí spustili, Nájemní bydlení, samozřejmě nevyřeší problém s bydlením v Česku, a nelze to ani takto prezentovat. My představujeme širokou reformu bydlení. Nazvali jsme ji Bydlení pro život.

Tento jeden program je pouze malou částí, ať už zákonných změn, stavebního zákona, zákona o podpoře bydlení, tak i třeba masivních investic, které teprve vyjednáváme v rámci Národního plánu obnovy. Tam je zhruba osm a půl miliardy korun.

Naším cílem je skutečně nakopnout výstavbu nájemního bydlení v obcích. Doprovázeno druhým programem, který budeme spouštět na přelomu roku, až nám ho znotifikuje Evropská komise, Dostupné nájemní bydlení, které už bude čistě pro obce.



Téměř pětina Čechů loni refinancovala hypotéku. Každý desátý má problém ji splácet, počítá s šetřením Číst článek

Ještě bych se vrátila k programu, který spouštíte v pondělí. Kdo bude určovat, který projekt dostane dotaci třeba až 25 procent a který jen 15 procent? Kdo určí, jak vysoký bude ten výhodný úvěr, o kterém mluvíte?

Je to celé na vyhodnocování žádostí fondem SFPI, a to není jednoduchý program. Skutečně bude vyhodnocovat vstupní data. Ať už je to plánovaná výše investice nebo podíl na té investici. Proto jsou tam dány parametry až x procent podílu dotace.

Dám jednoduchý příklad. Pokud jste ve městě, kde cokoliv postavíte, tak to okamžitě ekonomicky frčí, může se dotační část blížit až k nule. Vzoreček totiž ukáže, že v případě této investice není potřeba pro danou stimulaci žádná další dotace.

My jsme navázali na ty předchozí programy, co mělo SFPI. Ale musím říct, že program Výstavba pro obce a nájemní byty, který tady měly minulé vlády, prostě nefungoval. Tam byla za celý rok 2022 podána jediná žádost na výstavbu 24 bytů, kterou žadatel později stáhl.

V každodenní komunikaci se starosty vidím, že nějaký vhodný ekonomický nástroj, ale i metodologie a know-how, je skutečně k řešení bytové krize lidí potřeba.

Program jako nástroj pomoci

A jak se tento váš program liší od programu, který jste zmiňoval? Projekt Výstavba pro obce, který připravila minulá vláda, skončil v březnu. Tam byla ta dotace na výstavbu sociálních bytů až do výše 100 procent. Přesto říkáte, že nebyl zájem. Co je ve vašem projektu jinak, aby zájem byl?

Důležité je nemíchat dohromady otázku potřebných, pro které je primárně sociální bydlení určeno. To jsou investice, které dělá obec, řeší-li třeba nějaké lidi, kteří jsou vyloučeni z trhu s byty nebo žijí v azylovém domě. Z těch 150 tisíc lidí jsou velký podíl děti.

Pokud vláda zruší podporu stavebnímu spoření, nebudou ani výhodné úvěry, varuje mluvčí spořitelen Číst článek

To je specifické bydlení, které má pravidla, koho do něj můžete vzít, jaký může být maximální nájem. To je skutečně jiný nástroj. My jsme ho upravili a v rámci evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výstavbě sociálního bydlení už teď běží výzvy, kde je připraveno zhruba 2,8 miliardy. Ale to je jiný produkt.

O programu, který jsme spustili v pondělí, hovořím jako o jednom z nástrojů, který pomůže obci, kde byty nejsou. A komerční trh nedodává ani byty k pronájmu komerčnímu, byť jsou tam potřeba například na pozici zdravotníka, zdravotní sestry nebo sociálního pracovníka.

Program pomůže získat podíl i ve stavbě, kterou nebude realizovat obec, ale neziskovka, charita nebo investor na základě smluvního vztahu o poskytnutí těchto bytů. Je to specifický projekt.

Bydlení nezná ideologii. Bydlet musí každý. Proto jsme připravili projekt Bydlení pro život. Obsahuje kroky, které pomohou dostat ceny opět pod kontrolu. Řada z těch věcí je už v běhu. Musíme to dělat komplexně. Chytře. Na základě dat. A nestrkat před tím problémem hlavu do písku — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) April 24, 2023

Znamená to, že byty nebudou tedy jen sociální a nebude určeno, komu mohou být pronajaty?

V tuto chvíli to bude na rozhodnutí obce v programu Dostupné bydlení. S tím pracujeme i v rámci přípravy zákona o podpoře bydlení, který už půjde i do meziresortního řízení. Pak už je i přesně definovaná skupina; mladí lidé, lidé, kteří mají ve standardním příjmu problém na pořízení si nemovitosti hypotékou nebo placení komerčního nájmu.

Hypotéku na vlastní bydlení si může dovolit 20 procent Čechů. Většině k ní chybí 15 tisíc měsíčně Číst článek

Takových lidí v Česku, nepřímo ohrožených krizí bydlení, je někde kolem 1,4 milionu. Skupina sociálního bydlení, která do ní spadá, je zhruba 150 tisíc lidí v celé republice.

Proto je důležité to rozlišovat a využití nastavovat tak, aby obce, které staví s obecním fondem, mohly nakládat tak, aby zde byla alternativa proti čistě komerčnímu trhu.

Zmiňovali jsme, že v programu Nájemní bydlení, tedy v tom, který v pondělí spouštíte, může projekt dostat dotaci až 25 procent. A že to určí vzorec podle zájmu v dané oblasti. Není to pro obce trochu nejasné, když dopředu nevědí, jak velkou dotaci dostanou? Nebude to brzdit ve výstavbě?

Brzdit je to určitě nebude. Kdo má prostředky a know-how, což jsou většinou větší obce, které mají i pozemky, tak staví i teď.

Každý týden vyjíždím do různých částí Česka, takže situaci v terénu a potřeby v rámci národních dotačních titulů, které ministerstvo spravuje, nebo také IROPu, jednoho z největších evropských programů, máme samozřejmě zmapovány.

Stavební spoření je neefektivní, řekl Bartoš. Státní příspěvek by převedl na jinou podporu bydlení Číst článek

Nevzniká projekt nebo program, který by v danou chvíli neměl vykomunikovanou potřebu s daným územím. Nemyslím si, že bychom obce nebo řešitele stavěli před nějakou hotovou věc, o které by nevěděli.

Nicméně je to jeden, nikoliv jediný nástroj, a z pohledu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) chceme postupně dodávat další pilíře. Aby Česká republika měla dostupné bydlení.

Zákon o podpoře bydlení

Jaký bude další projekt, který chcete představit a kdy?

Já si myslím, že zásadní je zákon o podpoře bydlení. Ten jsme slíbili. A Petr Fiala při návštěvě MMR hovořil o tom, že to je klíčová legislativa. Vlády dluží občanům tento zákon už od devadesátek.

Teď jde do meziresortního připomínkového řízení a chceme ho předkládat na vládu, jakmile řízení skončí. Z pohledu nástrojů finančních si pak myslím, že nejzásadnější je právě Národní plán obnovy pro osm a půl miliardy, kde budou vznikat i kompetenční centra na investice ve věci bydlení.

Vlastní byt v Praze? S příjmem 130 tisíc měsíčně. Anebo zvolte Brandýs, doporučuje analytik Roček Číst článek

Je to otázka dalších finančních zdrojů, kde spolupracujeme s ministerstvem financí, kde se chceme skutečně do systému zapojit i soukromé investory. Ať už jsou to konkrétní banky či nějaké asociace, kde se finančníci sdružují.

A to bude ještě tento rok?

Rozšíření programů a notifikaci Evropské komise nedržíme v rukou. Já věřím, že do konce roku budeme mít schválení Národního plánu obnovy. Česká republika bude předkládat aktualizaci.

Někdy v příštím měsíci, jakmile to bude schváleno, můžeme nastartovat projekty, ze kterých se to následně bude financovat. Moje týmy na MMR na tom pracují každý den. Jednáme ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou i s EIB, takže postupně budeme tyto věci představovat.