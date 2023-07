Za podnájem si opět připlatíte. Při hledání pozor na podvodníky s příliš výhodnými nabídkami

Ceny pronájmů v červnu opět rostly, meziročně až o 11 procent. Vychází to z analýzy společnosti UlovDomov.cz. Jen ve dvou krajských městech šly ceny dolů. Pokud ale právě v těchto dnech hledáte byt nebo dům na pronájem, měli byste být při procházení online nabídek obezřetní, opět se totiž podle serveru VPNWiki.com, který se zaměřuje na online podvody, objevují nepoctiví majitelé bytů, kteří se snaží ze zájemců vylákat peníze. Praha 19:01 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nájemní bydlení si Češi opět připlatí, hlavně ve velkých městech | Foto: Vladan Dokoupil

Ceny pronájmů v červnu rostly meziročně o tři až jedenáct procent. Pokud bychom porovnávali ceny bytů podle velikosti, tak za třípokojový v Praze zaplatíme v průměru 28,5 tisíce, v Brně za stejně velký byt zaplatíme o sedm tisíc méně a třeba v Plzni nás vyjde na 14,5 tisíce.

Právě Plzeň a také Olomouc jsou dvě města v Česku, ve kterých šly ceny ve druhém čtvrtletí meziročně dolů. Konkrétně v Plzni o více než čtyři tisíce korun.

Podle Tomáše Skolka, mluvčího společnosti UlovDomov.cz, ale růst cen není u konce. „Očekáváme, že poptávku a tím i ceny nájmů více ovlivní zvýšený zájem ze strany studentů, kteří hledají ubytování na podzimní semestr. Poptávka zpravidla kulminuje v půlce srpna a v září,“ popsal pro Radiožurnál. Řádově tak může jít až o další stokoruny.

Za pokračujícím růstem cen pronájmů stojí to, že je o byty na pronájem stále velký zájem, a to kvůli drahým hypotékám. Přestože hypoteční sazby v červnu mírně klesly, stále se podle dat Hypomonitoru České bankovní asociace pohybují těsně pod šestiprocentní hranicí. V kombinaci s vysokými cenami nemovitostí si tak hypotéku nemůže dovolit každý, kdo by ji chtěl.

Pozor na podvody

Pokud si nyní někdo hledá byt na pronájem, měl by si dát pozor na podvodníky, kteří se nevyhýbají ani tomuto trhu. Jejich cílem je z lidí dostat dopředu peníze za pronájem a kauci, avšak bez toho, aby jim byt ukázali a nejlépe si ještě od zájemců nechat zaslat mailem kopie všech dokladů, které můžou využít k dalším podvodům.

Takové inzeráty lze poznat například podle podezřelé nízké ceny, říká mluvčí serveru VPNWiki.com Lenka Chládková. „Nedávno se na jednom inzertním webu nabízel stometrový byt v Praze s balkonem a garáží za 13 400 korun. To je asi třetina aktuálního tržního nájmu. Je na místě říci, že majitel nemá žádný důvod nabízet svou nemovitost k pronájmu hluboko pod tržní cenou.“

Dalším znakem podvodné nabídky může být i chybějící kontakt nebo špatná čeština v SMS zprávách. Poslední dobou se totiž podvodníci vydávají za lékaře, kteří byli náhle odvoláni do zahraničí, a tak nemůžou byt osobně ukázat nebo předat novým nájemcům.

Pokud podvod včas neodhalí, mohou lidé přijít o desítky tisíc korun, server VPNWiki.com zatím eviduje nejvyšší ukradenou částku 45 tisíc korun. Pokud se lidé stali oběťmi zahraničních podvodníků, měli by se obrátit ihned na policii.