Najít plýtvání v platbách vlády USA je snadné, těžší je s tím něco udělat. Muskovu týmu se to zatím nedaří

Americká vláda při svých obřích výdajích každý rok nesprávně vyplatí desítky miliard dolarů. Prezident Donald Trump a jeho poradce a miliardář Elon Musk uvádí jako jeden ze svých cílů toto plýtvání odhalit, ovšem úřady o něm již před jejich nástupem k moci veřejně informovaly, vysvětluje deník The Wall Street Journal (WSJ). V nové analýze dodává, že složitější je něco s tímto fenoménem udělat. Washington 16:38 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk | Foto: ALLISON ROBBERT | Zdroj: Reuters

Jednotlivé složky federální vlády každoročně publikují zprávy o svých chybně provedených platbách, které mohou souviset s podvody, ale také s přeplácením, špatným vyhodnocením způsobilosti příjemce nebo s administrativními nedostatky, jako je chybějící podpis u zakázky. Z přehledů za minulý fiskální rok, který skončil loni v září, podle WSJ vyplývá, že nesprávné platby činily necelá čtyři procenta celkových výdajů.

4:38 Dlouho jsem neviděla Putina v tak dobré náladě. Je nadšen z rozporů Ukrajiny a USA, říká Procházková Číst článek

Úřady, které již příslušná data dodaly, identifikovaly chyby v celkovém objemu 149 miliard dolarů (přes 3,5 bilionu Kč). Údaj představuje 3,7 procenta z celkových výdajů daných vládních složek na úrovni 4,1 bilionu dolarů, což je většina všech státních výdajů z daného fiskálního roku. „Identifikovat promrhané výdaje není ta nejtěžší část, tou je reálně s tím něco udělat,“ píše deník WSJ.

Podniknuté kroky

Bojovat proti plýtvání je jedním z deklarovaných cílů Trumpova týmu pro efektivitu vlády, zkráceně DOGE, jehož vedením prezident pověřil nejbohatšího muže planety Muska. Ten slibuje Američanům masivní úspory ve státní správě a podílí se na propouštění zaměstnanců napříč federální vládou.

Snižování stavů ale na státní výdaje velký vliv mít nebude, míní Danielle Brianová, která vede nezávislou organizaci monitorující státní správu Project on Government Oversight. „Celé náklady na federální pracovní sílu jsou drobným zlomkem celého objemu federálního rozpočtu,“ řekla.

Musk v posledních dnech také přitahuje pozornost k vyplácení důchodů, což je jedna z největších složek rozpočtu. Společně s Trumpem naznačuje, že platby chodí i milionům lidí, kteří jsou již po smrti. Agentura AP ve středu napsala, že to jednoduše není pravda.

Trump obrací svůj postoj k Ukrajině. Z jeho přístupu je znepokojena i část Republikánské strany Číst článek

Tvrzení podle ní vychází ze špatné interpretace interních dat správy sociálního zabezpečení, kde figurují i osoby narozené před více než 100 lety. To ovšem neznamená, že by těmto lidem byly posílány dávky, navíc na nesrovnalost upozornila už v roce 2023 vládní inspekce.

Důvody chyb

Podle WSJ bylo v uplynulém fiskálním roce přes 90 procent chybných plateb takových, při nichž stát vyplatil danému příjemci více, než měl. Důvodem při tom může být i skutečnost, že federální úřady některé programy provozují ve spolupráci se státními orgány.

Podle Brianové zároveň vláda často platí zbytečně moc na státních zakázkách. U mnohých výrobků nebo služeb, jako jsou dodávky zbraní, je stát jediným zákazníkem, a tudíž je těžké určit, jakou cenu by měl platit. „Kdyby se podařilo tohle dostat pod kontrolu, mělo by to na federální rozpočet mimořádný dopad,“ míní Brianová.

Nesrovnalosti ve výsledcích DOGE

Rušení státních zakázek je jedním z hlavních aspektů dosavadní činnosti DOGE. Projekt za poslední týdny oznámil stovky zrušených kontraktů, zatímco Musk tvrdí, že jeho tým vedle plýtvání bojuje také proti podvodům a korupčnímu jednání.

19:14 Prokop: Není to o vyhazování úředníků. Nezkoumáme efektivitu systémů, kde tečou stovky miliard ročně Číst článek

Podle veřejnoprávního rozhlasu NPR ale webová stránka neoficiálního orgánu nezahrnuje žádné důkazy nekalostí a spíše z ní vyplývá, že se DOGE zaměřuje na programy v rozporu s Trumpovými programovými prioritami.

Americká média také v posledních dnech zpochybňují tvrzení Muskova týmu o objemu zajištěných úspor. DOGE přišel s odhadem, že již dosáhly 55 miliard dolarů, ovšem tento údaj není podložený dokumentací.

V pondělí tým zveřejnil seznam stovek zrušených zakázek s tím, že úspory v součtu těchto případů činí asi 16 miliard, ovšem ani tento údaj neobstál. Ukázalo se, že jeden z kontraktů původně uvedený s cenovkou osmi miliard měl ve skutečnosti hodnotu osmi milionů dolarů, napsal deník The New York Times.

NPR ve vlastní analýze uvádí, že ani po započítání této chyby nejsou deklarované úspory důvěryhodné, neboť asi polovina uváděných zakázek ve skutečnosti zatím nebyla oficiálně zrušená. „Analýza NPR zjistila, že dosavadní prací, kterou lze ověřit, DOGE zrušilo výdaje jen za dvě miliardy dolarů, tedy necelé tři setiny procenta federálních výdajů v posledním fiskálním roce,“ píše rozhlasová společnost.