České nájmy se za rok zvedly o více než čtvrtinu. Příčinou je zájem, na jeden byt průměrně čeká 30 lidí

Zdražování nájemních bytů v Česku zrychluje. Podle realitních kanceláří, které Český rozhlas oslovil, se ceny pronájmů od loňského podzimu zvedly průměrně o víc než čtvrtinu. Nahoru je žene mimořádně velký zájem lidí. Od jara se počet zájemců o nájemní bydlení přibližně zčtyřnásobil. Praha 11:25 11. října 2022

Jen v Praze se třetina inzerátů stahuje do tří dnů od zveřejnění. Polovina nabízených bytů pak mizí do týdne (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Říkali jsme si, že to bude hračka, že určitě něco seženeme. Ale opak je pravdou. Když už objevíme něco podle našich představ, nastává problém se vůbec dostat na prohlídku, protože před vámi je asi 30 zájemců,“ říká čtyřiatřicetiletý Martin.

Kvůli práci se chce přestěhovat s rodinou z Berouna do Prahy. Byt začal hledat přibližně před měsícem, doteď ale nic nesehnal.

Podle Františka Brože ze serveru Bezrealitky.cz je zájem o nájemní bydlení enormní.

„Teď zažíváme něco, s čím Česko zatím nemá zkušenost. Skutečně už nejde jen o to, že by chyběly byty pro studenty a pro mladé domácnosti, ale poprvé se stěhují třeba i vícečlenné domácnosti poté, co jim přišly nové výměry za energie nebo se navýšilo nájemné o nějakou inflační doložku,“ říká Brož.

Jen v Praze se třetina inzerátů stahuje do tří dnů od zveřejnění. Polovina nabízených bytů pak mizí do týdne.

„Už dnes vidíme, že celorepublikový průměr je přes 30 zájemců na jeden byt. V Praze je to dokonce 43 zájemců na jednu nabídku, a to se bavíme o průměru. Rekordmani mají klidně 300 až 400 poptávek,“ dodává Brož.

Menší nabídka

Byty k pronájmu chybí zejména v menších městech a regionech. Na dobrou nabídku tak zájemci musí často čekat i několik týdnů. Jen třeba na serveru Sreality.cz je aktuálně přes osm tisíc inzerátů - to je podle mluvčí společnosti Kristýny Hořovské oproti loňsku výrazně méně.

„Pokud provedeme meziroční srovnání posledních šesti měsíců, tak vidíme, že například nabídka bytů v Praze je zhruba o 2/5 menší než před rokem a podobně je na tom Brno. Tam je aktivních nabídek o čtvrtinu méně,“ říká Hořovská.

Podle Hořovské se navíc ceny nájemného dostaly nad hranici z roku 2019. Krátce po vypuknutí pandemie koronaviru se přitom ceny hluboko propadaly, a to až do loňského roku. Od té doby ale konstantně rostou.

„Průměrná nabídková cena bytů k nájmu v meziročním srovnání v Praze vzrostla o 22 procent na 367 korun za metr čtvereční. Vysoké ceny jsou i v Brně - tam za metr čtvereční dáte 317 korun, v Ostravě za necelých 200 korun - i tady ale došlo k meziročnímu nárůstu o 13 procent,“ dodává.

Nájem nebo hypotéka?

I tak se nájem oproti hypotéce vyplatí. Index společnosti Ulov domov srovnal měsíční platby za nájem se splátkami půjčky při aktuálních sazbách. Třeba pronájem v Praze je v současnosti dokonce násobně levnější než vlastní bydlení.

„Aktuální platba za nájem může vycházet až třikrát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na úvěr. Například u bytu v Olomouci kategorie 1kk lidé zaplatí za nájem průměrně 9378 korun. Splátka hypotéky by byla zhruba o 6000 vyšší,“ říká mluvčí společnosti Tomáš Skolek.

Kvůli velkému zájmu jsou teď ve výhodě zejména majitelé nemovitostí, kterým se daří pronajímat i byty, o které v minulosti nebyl zájem. Zájemci totiž slevují ze svých požadavků a berou, co je zrovna k dispozici.

„Udávají se byty všech velikostí - malé, velké, levné nebo drahé. V dnešním trhu máte vždycky jistotu, že ten byt poměrně rychle pronajmete, ať už je jakýkoliv. Menší byty jsou poptávány zejména zájemci z Ukrajiny, ty větší poptávají zejména rodiny, které odložily nákup svého bytu na pozdější období,“ doplňuje specialista na nájemní bydlení společnosti RE/MAX Jakub Švarc.

Podle makléřů ceny nájemného ještě nedosáhly svého maxima a porostou i v příštích měsících. Za rok by podle odhadů mohly vzrůst o další čtvrtinu.