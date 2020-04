Pandemie koronaviru může celosvětově stát až 4,1 bilionu dolarů, odhaduje Asijská rozvojová banka

Náklady na boj s ekonomickými dopady pandemie by mohly celosvětově dosáhnout až 4,1 bilionu dolarů, tedy v přepočtu 104,5 bilionu korun. To je asi pět procent světového hrubého domácího produktu, vyplývá z prognózy Asijské rozvojové banky. Vše podle ní bude záviset na tom, do jaké míry se nemoc COVID-19 rozšíří v Evropě, ve Spojených státech a dalších velkých ekonomikách.

Manila 13:10 3. dubna 2020