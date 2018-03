Češi kupují méně ojetých aut v zahraničí, poohlížejí se spíše na domácím trhu

Češi pomalu upouští od nakupování ojetých aut v cizině. Stále více se zajímají o ta domácí, a to hlavně kvůli doložené historii. Ukazují to statistiky společnosti Cebia. Podle těchto údajů loni dvakrát rychleji rostl počet prodaných ojetin pocházejících z tuzemska. V Česku se prodalo kolem tři čtvrtě milionu ojetých osobních aut, více než dvě třetiny z nich byly českého původu. Praha 8:20 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé mají zájem v průměru o vozidla, která bohužel jsou téměř desetiletá. Průměrně se ukazuje, že máte vozidla zhruba s (najetými) 200 tisíci kilometry a ta cena se pohybuje kolem 180 tisíc korun,“ popisuje Radiožurnálu typické ojeté auto, o které je na tuzemském trhu největší zájem Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Ta se zabývá prověřováním původu a historie vozidel.

Podle Pajera si lidé dnes kupují v průměru dvakrát dražší auta, než tomu bylo před deseti lety. Daleko důkladněji také prověřují stav tachometru. I přesto se ale podle něj počet takzvaně stočených aut nesnižuje.

„Podle našich čísel to neklesá. Těch 40 nebo 42 procent aut, která se prodávají, jsou stočená. Bohužel se mnohem víc setkáváme s tím, že jsou stočená ta auta, která v minulosti prošla individuálním dovozem, a problém je v tom, že zkontrolování dovozu je komplikované,“ říká Martin Pajer.

Na co si dát pozor

Kupovat individuálně dovezené ojetiny nedoporučuje ani Zbyněk Veselý, předseda Sdružení na ochranu majitelů automobilů. Varuje hlavně před podvodnými praktikami některých prodejců dovážených aut.

„Nedoporučujeme kupovat auta na zálohu. Pokud auto vůbec nevidíme, to je ten nejkřiklavější případ. Hned potom následují auta za naprosto podezřele nízkou cenu a rychlé tlaky individuálních dovozců na koupi 'přijeďte na benzinovou pumpu'. Většinou jsou to auta, která jsou buď kradená, anebo se stává i to, že jsou samozřejmě padělaná,“ přibližuje Veselý.

V Česku se loni prodala ojetá auta za 152 miliard korun, to je zhruba o 18 miliard víc, než v roce 2016.