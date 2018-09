‚Zazvoní kurýr a nákup mám doma.‘ Čeští senioři přišli na chuť nákupům potravin po internetu

Čeští senioři jdou s dobou. Počty lidí v důchodu, kteří si objednávají potraviny online, neustále rostou. Alespoň to vyplývá z dat největších online prodejců potravin v Česku. Senioři takto nakupují hlavně těžké zboží. Pro ty, kteří neumí s internetem nebo nemají počítač, jsou k dispozici i asistentky na telefonu, které nákup seniorům zajistí. Praha 10:00 28. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Šedesátiletý Petr nikdy neměl rád nakupování. Byl zvyklý jezdit autem do supermarketu na okraji města a nakupovat tam sám podle seznamu potraviny na celý týden. Jeho děti mu ale ukázaly, jak nakupovat potraviny po internetu. Ve velkém kamenném obchodě tak pan Petr už nebyl víc než rok.

„Zjistil jsem, že to může být výhodné. Nemusím stát frontu u kasy a potraviny mi dovezou až do třetího patra nahoru,“ vysvětlil pro Radiožurnál.

Nakupování bez front oceňuje třeba i seniorka Jana. I když ze začátku neměla k potravinám, které jí do domu vozí cizí člověk, moc velkou důvěru.

„Vyberu si v klidu domova sortiment a v určitou hodinu, kterou mám domluvenou, mi zazvoní kurýr a mám nákup doma.“

Nakupujících seniorů bude přibývat

Právě takových seniorů, jako je Petr a Jana v posledním roce rychle přibývá. Potvrzují to i sami online prodejci potravin. Třeba u Rohlík.cz se počet seniorů za poslední rok více než zdvojnásobil. Zatímco v loňském třetím čtvrtletí si potraviny přes síť u tohoto prodejce objednalo necelých 700 lidí ve věku nad 65 let, ve stejném období letos to bylo téměř 1800.

Podle marketingového ředitele společnosti, Rostislava Brzobohatého bude letos počet pravidelně nakupujících seniorů ještě růst, klidně až ke třem tisícům.

„Na Rohlíku mají senioři zájem především o dia produkty, o mléčné potraviny, pečivo a především větší množství balených vod,“ přibližuje, jaké potraviny senioři nejčastěji nakupují.

Těžké zboží nakupují nejčastěji senioři i u dalšího prodejce online potravin, společnosti iTesco. Také jí rychle rostou počty starších zákazníků. Jejich průměrný nákup váží 37 kilogramů. Mluvčí společnosti, Václav Koukolíček, dodává, jací senioři si nejčastěji objednávají potraviny domů.

„Seniory lze rozdělit na dvě skupiny, jedni jsou senioři, kteří mají například handicap, hůře se pohybují a bydlí ve třetím patře bez výtahu. Druhou skupinou jsou pak senioři, kteří vyznávají moderní styl života a jsou dobře ekonomicky situovaní.“

Řady nových zákazníků, ať už těch v seniorském věku nebo zdravotně postižených, se rychle rozšiřují i u dalšího prodejce online potravin - Košík.cz. Jeho ředitel Tomáš Jeřábek ale přiznává, že i na síti seniory zajímají výhodné ceny a slevy.

„Samozřejmě, že cena je pro ně důležitá. Na našich stránkách si můžou srovnat zboží podle ceny a vybrat si pro ně to nejvýhodnější, tedy třeba to, které je v akci a nakoupit si ho víc do zásoby.“

'Chci umřít, ale mám hlad.'

Seniorům, kteří nemají přístup k internetu, pomáhají u některých online prodejců potravin asistentky. Ty vyřeší nákup po telefonu většinou za 10 až 15 minut. Tyto asistentky už své seniory znají a plánují s nimi třeba i vaření na následující týden nebo probírají recepty. Pomoc s objednávkami jídla se ale někdy může změnit i v drama. Své o tom ví i asistentka Veronika.

„Nejvíc takový emotivní příběh byl s jednou paní, která zavolala, že chce umřít ale, že má hlad. Ale položila mi telefon. Tak jsem jí volala zpátky, domluvily jsme se, že za ni přijedu. Ona mi pak všechno povyprávěla. Byla jsem tam asi hodinu a půl, přivezla jsem jí jídlo, aby neměla hlad a pak přemýšlela pozitivněji,“ vypráví Veronika.

Seniorům ale objednávají potraviny třeba i děti a nechávají jim nákupy dovézt klidně i na chatu. Podle Rohlíku.cz si senioři objednávají potraviny v průměru za 550 korun. Nejčastěji vybírají položky do svých e-košíků v dopoledních hodinách.