Nákup pump? Ekonomika, zvýšíme si marže a zisk, vysvětluje šéf Čepra

Státní podnik Čepro koupil od podnikatele Jiřího Zoubka konkurenční síť čerpacích stanic Robin Oil. Jde o 75 benzinových pump, které spojí se svojí sítí EuroOil, která tak bude mít nově 285 stanic. Jejich počtem tak zůstane třetí největší sítí v Česku po polském Orlenu a maďarském MOL. Cenu transakce společnost neuvedla.

Obchod má podporu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a to ze strategických důvodů, protože dvě největší sítě v Česku jsou v rukou jiných států a v krizi by tak mohly dát přednost zásobování doma. Generální ředitel Čepra Jan Duspěva v rozhovoru pro Radiožurnál ale řekl, že hlavní důvod transakce je čistě ekonomický.

Robin Oil byl dosud velkoodběratelem pohonných hmot od Čepra, s prodejem 150 milionů litrů ročně. Nákupem 75 stanic získá síť EuroOil podle Čepra také mnohem více míst na frekventovaných místech. Duspěva odmítl také možnost zásahů politiků do cen benzinu či nafty, jako se to stalo před volbami v Polsku.

Proč by měla státní firma kupovat dalších 75 čerpacích stanic pohonných hmot?

Čepro není státní firma. Čepro je akciová společnost vlastněná státem a akciová společnost je zřízená za účelem zisku.Společnost Robin Oil má 75 obchodních míst, která rozšíří našich 210 obchodních míst, to znamená, ta transakce je prioritně dělaná z ekonomických důvodů. Přinese nám větší přidanou hodnotu.

V čem ta větší přidaná hodnota spočívá?

Robin Oil je společnost, která od nás dlouhodobě bere velkoobchodním způsobem pohonné hmoty, takže my si doděláme vertikálu (prodejem pohonných hmot ve vlastní maloobchodní síti - pozn. red.) a zvýšíme si marži.

Obchodní místa Robin Oilu jsou navíc velmi efektivní, jejich čerpací stanice jsou větší než naše, takže máme velkou šanci na to, aby se nám v té synergii podařilo navyšovat zisk.

EuroOil - Síť EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. V současné době disponuje 210 čerpacími stanicemi po celé České republice, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic. Z pohledu prodejů pohonných hmot je čtvrtá nejvýznamnější v Česku. - EuroOil patří pod státní akciovou společnost Čepro, jejímž jediným akcionářem je ministerstvo financí. - Státní distributor paliv Čepro je jedním z největších průmyslových podniků v ČR. Čepro provozuje síť 1165 kilometrů produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 milionu metrů krychlových. - V roce 2019 Čepro informovalo v tiskové zprávě, že pro síť pump EuroOil hledá strategického partnera. Uvedlo, že rámec spolupráce je otevřený, což může vést až k přejmenování celé sítě. V dubnu 2020 mluvčí firmy Marek Roll uvedl, že firma vybírá ze tří nabídek, proces byl ale kvůli pandemii koronaviru pozastaven.

Podle dřívějších vyjádření šéfa Společenství čerpacích stanic Ivana Indráčka by stát vůbec neměl vlastnit pumpy, ani Euro Oil, ani Robin Oil. Není na tom něco?

Jsem rád, že pan Indráček má o nás takovou starost. To je ale otázka na našeho akcionáře. Pokud se náš akcionář rozhodl vlastnit obchodní společnost, tak management vykonává všechno pro to, aby ji spravoval efektivně a správně.

Pokud se náš akcionář rozhodne, že bychom neměli dělat obchodní činnost, tak předpokládám, že nám dá takový pokyn a provede nějaké změny.

Váš akcionář je ministerstvo financí a šéf tohoto resortu Zbyněk Stanjura řekl, že nákup čerpacích stanic je důležitý, protože další dvě největší sítě v Česku vlastní jiné státy. Měl tím na mysli sítě Orlen a MOL, což jsou společnosti, které jsou buď ovládané, nebo v nich mají velký vliv státy, a to Polsko a Maďarsko. Podle Stanjury by třeba v případě nějakých krizových situací mohly ty jiné státy upřednostnit zásobování vlastní země před ČR. Vidíte to také jako hrozbu? A je to vedle zvyšování marže důvod, proč Robin Oil kupujete?

Jako aktuální hrozbu to nevidím, ale obecně si myslím, že to hrozba být může. Viděli jsme zásahy Maďarska do zastropování ceny a viděli jsme dopady do zásobování trhu pohonnými hmotami.

Podobnou situaci jsme viděli bohužel i před volbami v Polsku. Zkušenost jak z pandemie, tak aktuálně s konfliktem (mezi Ruskem a Ukrajinou) ukazuje, že v určitých okamžicích je bližší košile než kabát. Ale jak jsem říkal, aktuálně tu hrozbu nevidím.

Přínos pro bezpečnost ČR teď vidím spíš v zařazení Čepra do systému karty krize a obecně do nouzového zásobování, kde samozřejmě rozšíření sítě pomůže především v daných regionech k dostupnosti v případě jakéhokoli výpadku zásobování pohonnými hmotami.

Není vlastnictví státu v případě čerpacích stanic naopak riziko? Když jste mluvil o dění v Maďarsku a v Polsku, tak třeba právě v Polsku před volbami vláda a vedení Orlenu snížily ceny pohonných hmot zřejmě za účelem získat si voliče. Nemůže se něco takového stát i v Česku, že to bude lákavé pro vlády, pro politiky manipulovat s cenami pohonných hmot třeba před volbami?

Statut akciové společnosti něco takového vylučuje. To znamená, jakýkoliv takový zásah do trhu je nelegální a je tady riziko trestněprávní odpovědnosti. Když sledujete situaci v Polsku, tak je otázka, jak reálně bude dovyšetřen tento případ.

Protože v podstatě zákon to vylučuje. Samozřejmě jakékoliv porušení zákona je záležitost, která může nastat kdykoliv a kdekoliv, ale neměli bychom na základě toho posuzovat, jestli by stát něco měl nebo neměl vlastnit.

Takže kdybyste dostal pokyn od politiků nějak zasáhnout do cen, tak to neuděláte?

Tak skončím na Čepru.

Ještě je jeden takový kritický pohled na nákup sítě čerpacích stanic, a to, že jde vlastně o končící byznys, protože se do budoucna počítá s elektromobilitou a výroba spalovacích motorů má skončit v roce 2035. Není tedy pravda, že hodnota majetku, který jste si pořídili, bude vlastně klesat?

Máme spočítanou návratnost této investice a s poklesem spotřeby pohonných hmot v ní počítáme. Nám ale paradoxně pomáhá naředění naší sítě čerpacích stanic těmito lukrativními pozemky a místy a počítáme tam také výrazně s rozvojem alternativní energie v dopravě právě na těchto obchodních místech.

Naše představa je taková, že velká část čerpacích stanic v čase se stane bezobslužná, budou tam v podstatě dožívat technologie na fosilní paliva, ale řada čerpacích stanic se stane obecním obchodním místem, ať už to bude kavárna, občerstvení, Balíkovna.

Počítáme také s tím, že na větších čerpacích stanicích budou vznikat různé dobíjecí huby na e-mobilitu, případně vodíkové a další alternativní technologie.

Nezveřejnili jste cenu, za jakou jste čerpací síť Robin Oil pořídili. Spekuluje se o stovkách milionů korun. Je to reálné?

Bohužel cena je předmětem obchodního tajemství, které jsme uzavřeli s prodávajícími, takže já se k tomu nemůžu vyjadřovat.

Přehled největších sítí čerpacích stanic v Česku: Název sítě Počet stanic Majitel Orlen Benzina 436 Skupina Orlen Unipetrol z nadnárodní skupiny Orlen se sídlem v Polsku MOL 303 MOL Česká republika z mezinárodní ropné a plynárenské společnosti MOL se sídlem v Maďarsku EuroOil 285 Čepro Shell 181 Shell Czech Republic z britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell OMV 138 OMV Česká republika z mezinárodní ropné a plynárenské společnosti OMV se sídlem v Rakousku KM Proma 49 KM - PRONA, a.s. Tank ONO 44 Tank ONO s.r.o. Zdroj: ČTK a internetové stránky firem