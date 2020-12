Fronty se podle Asociace nákupních center netvoří. Opatření mají své oběti, většina obchodů ale otevřela

Už jen 11 dní zbývá do Štědrého dne, předposlední adventní víkend tak každoročně vrcholí předvánoční nákupy. Letos se navíc kvůli vládním nařízením lidé nemohli dlouhé týdny na nákupy vůbec vydat. Jak to o stříbrné neděli vypadá v nákupních centrech v Ranním interview hovořil předseda Asociace nákupních center Jan Kubíček. Praha 10:49 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodní centrum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je to těžké, ale zkusme zhodnotit letošní advent z pohledu obchodníků.

Je vidět, že se lidé nebojí chodit do center nakupovat, protože vědí, že je to bezpečné. Chtěl bych našim zákazníkům poděkovat, že jsou zodpovědní. Incidentů je málo a dodržují opatření. Co se týká tržeb, tak si na vyhodnocení budeme muset počkat celý měsíc. Předpokládám, že jako po minulém otevření nákupní košík vzrostl a lidé si i při menší frekvenci návštěv nakoupí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fronty nejsou všude a tam kde jsou, lidé dodržují rozestupy, říká Kubíček

Směřoval jsem spíše k návštěvám. Do obchodů může vstoupit teď jen omezené množství lidí. Daří se regulovat jejich počty?

Podle našich informací se to daří. Samozřejmě je to nepříjemnost, ale myslím, že se to v zásadě podařilo zvládnout. Při monitorování situace jsme viděli, že fronty nejsou všude a tam, kde jsou, lidé dodržují rozestupy.

Když jste zavadil o ekonomickou stránku věci. Vzhledem k vývoji posledních měsíců, je časté i to, že obchodníci ruší stále nájemní smlouvy v obchodních centrech? Jak častý je to případ?

Nemohu potvrdit, že by se v masovém měřítku dělo. Stávající situace letos má sice své oběti, ale drtivá většina obchodníků znovu otevřela. A tak to bylo i v létě.

Je připravený portál pro celoplošné testování? Začínáme teď, říká zmocněnec Dzurilla 6 dní před startem Číst článek

Jak vyšla velká obchodní centra vstříc nájemcům?

My jsme podporovali program covid nájemné a v rámci toho jsme přispívali. Nájemce bereme jako naše partnery, kteří si sice trochu jinak dělí své riziko, ale vzájemně se potřebujeme. Vždycky hledáme cestu, jak z toho ven.

S jakými obavami teď vzhlížíte k začátku příštího týdne? Situace kolem koronavirové pandemie se začíná zhoršovat, vláda má zítra rozhodnout, zda-li Česko opět spadne do rizikového 4. stupně systému PES. Bojíte se opětovného uzavření obchodů? Ministr zdravotnictví říká, že k něčemu takovému z jeho strany nedojde.

Věřím, že převládne rozum a obchody uzavřeny nebudou. Z toho, jak se vir šíří, všichni víme, že nákupní centra jsou bezpečná místa. Uzavírání obchodů je extrémně neefektivní opatření. Je zde absolutně minimální efekt za obrovských nákladů. Je lépe se asi zaměřit na jiné rizikové aktivity.

Kam byste se zaměřil?

To je trochu složitější záležitost. Víme, že se to šíří, když jsou lidé na party, v barech, v uzavřených prostorách, kde spolu nablízko tráví spoustu času. Tam si myslím, že je to nebezpečné.

Internetovým prodejcům vzrostly prodeje o třetinu. Kamenné obchody mají naopak návštěvníků méně Číst článek

Je vládní podpora pro podniky z vašeho pohledu dostatečná?

Myslím si, že programy na kompenzaci fixních nákladů jako COVID nájemné a antivirus prospěšné jsou. A je třeba, aby dál pokračovaly. Nyní nicméně narážíme na limity, které je potřeba odstranit.

Jako třeba limit sto milionů na entitu, který výrazně omezuje střední řetězce, které jsou pro nás velmi důležité a jsou tímto opatřením značně bity. A pak hlavní limitace – dočasný rámec z Evropské unie 800 tisíc Eur - bez jeho prolomení není další pomoc možná.

Obchodní centra teď otevřená jsou. Máte už ke konci roku 2020 spočítané nebo odhadnuté ztráty, které jste kvůli pandemii uštědřili?

Víme, že je to zhruba nějakých 10 miliard za měsíc. Na jaře jsme měli nějakých 20 miliard. A vzhledem k tomu, že nás zavření postihlo i v půlce vánoční sezony, očekávám podobnou částku i v druhé půli roku.