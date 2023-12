Týden před Vánoci přinese plná obchodní centra. Fyzické nakupování je oblíbené, míní šéf asociace

Už příští neděli je Štědrý den a je tak jasné, že mnoho z nás využije právě tento víkend k tomu, aby nakoupili chybějící dárky pod stromeček. Předvánoční období bývá pro obchodní centra nejsilnějším obdobím v roce. A přestože se podle Asociace nákupních center nákupní chování Čechů v posledních letech mění, chuť utrácet je ani letos neopustila, jak v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl předseda asociace Jan Kubíček. Rozhovor Praha 15:21 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákupní centra budou poskytovat povánoční výprodeje a slevové akce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Připravila se obchodní centra na víkend, kdy se dá čekat velký zájem zákazníků?

Víkend před Vánoci patří mezi ty nejdůležitější víkendy v roce. Věřím, že jsou centra připravena tak, aby přivítala v pohodě co největší počet zákazníků.

Budou obchodní centra před Vánoci třeba i prodlužovat otevírací dobu?

Otevírací doba bývá v tomto směru daná. Většina nákupních center pracuje v celotýdenním režimu, takže si myslím, že se otevírací doba nebude upravovat.

Chodí lidé stále do obchodů fyzicky? Neobjednávají spíše dárky přes internet?

Já si myslím, že statistiky hovoří úplně jasně. Lidé si po pandemii velmi rychle osvojili chození do nákupního centra. My vidíme oproti období před covidem pořád maličký pokles. Chybí nám přibližně pět až šest procent návštěv.

Vysvětlujeme si to tím, že lidé chodí častěji a v menších skupinkách, ale jinak když se podíváme, tak myslím, že oblíbenost fyzického nakupování je jednoznačně potvrzena.

Silnější sezona

Dokážete už odhadnout, jaká pro vás bude letošní vánoční sezona? Jak vysoké tržby ve srovnání s předcházejícími roky čekáte?

Můžu říct, že podle toho, co jsem viděl, tak čísla se vyvíjela velmi pozitivně. Zejména Black Friday se velmi povedl. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že to bude lepší než předcházející rok, a uvidíme, co přinese rok příští, ale o letošek obavy nemám.

Když odhlédneme od Vánoc a podíváme se na celý letošní rok, jak výhodný byl pro obchodníky?

V zásadě se pohybujeme někde mezi sedmi a osmi procenty nad minulým rokem, i návštěvnost se nám hezky vrátila. V návštěvnosti jsme okolo čtyř až čtyř a půl procenta nad minulým rokem, takže myslím, že v tomto směru tržby minimálně vyrovnávají inflaci a věřím, že by to mělo tak i zůstat.

Dá se říct, jaké zboží lidi nejvíce táhne?

Mění se to. Za covidu to rozhodně byla elektronika, v nákupních centrech je to móda. Já si myslím, že jsme se vrátili v tuto chvíli do normálního chování.

Vyplatí se počkat a nakoupit v lednu?

Sezónnost a akce se rozhodně nezměnily. Rozhodně po Vánocích budou výprodeje. Věřím, že Češi si toto oblíbili a budou v tom dál pokračovat a tudíž i nákupní centra budou poskytovat povánoční výprodeje a slevové akce.