Zoot po reorganizaci otevře kamenné obchody. Už mu ale silně konkurují About you nebo Zalando

Ostrá světla, úzký prostor v kabince, nekonečné zkoušení a davy ostatních zákazníků. Některé zákazníky nakupování v obchodech doslova stresuje. A i díky tomu roste obliba nákupů přes internet. V Česku získal poměrně silnou pozici obchod Zoot, ten se ale loni dostal do problémů a navíc mu na trhu přibyla zahraniční konkurence.

„Tak, třeba tenhle croptop jsem si koupila zhruba před třemi týdny v jedné slevové akci, kdy byla sleva až 70 %. Koupila jsem si ho, protože se mi dost líbil, ale ve skutečnosti je nepraktický a za běžných okolností bych si ho nekoupila,“ vysvětluje 22letá Anna z Prahy pro Český rozhlas. Svůj šatník poslední dobou rozšiřuje právě díky online nákupům. Své míry i střihy šatů, které jí sluší, už má prý v oku. I tak je pro ni ale důležité, aby šlo zboží případně jednoduše vrátit.

Způsob dopravy teď zásadně mění třeba společnost Zoot. Z původních poboček, kde jste si zboží objednané online vyzkoušeli a následně se rozhodli, zda ho chcete koupit, teď dělá klasické prodejny. Menší objednávky navíc zpoplatnil.

„Zoot v tomhle může tratit, protože zákazníci si zvykli na ‚výdejny radosti‘ zdarma, což samozřejmě Zootu nepřinášelo žádný ekonomický efekt a na druhou stranu výdejny stály za špatnými výsledky firmy,“ vysvětluje ředitel investorské společnosti eRockets Ondřej Klega, proč změnu považuje za riskantní.

Odešla třetina zaměstnanců

Problémy začaly vyplouvat na povrch už loni na podzim. Začátkem letošního roku už Zoot nebyl schopný své dluhy splácet. Pomoct by měla výměna vedení i nový věřitel - investiční skupina Natland.

Pohledávky činí 668 milionů V pátek se u Městského soudu v Praze uskutečnilo první přezkoumání ohledně výše zjištěných pohledávek Zootu. Celkem má obchod asi 300 věřitelů a dluhy dosahují 761 milionů korun. V pátek soud přezkoumával pohledávky za 672 milionů. Kvůli špatnému přihlášení k pátečnímu jednání soud některé odložil na další přezkum. K pátku tak výše zjištěných pohledávek dosahuje zhruba 668 milionů Kč. Další dílčí přezkumná jednání se budou konat ještě několikrát. Pohledávky bude Zoot postupně hradit.

„Musela odejít asi třetina zaměstnanců, zavřeli jsme třetinu výdejen, museli jsme omezit rozpočty přes všechny oddělení - oddělení nákupu, IT, marketingu, financí, atd. Bylo potřeba šetřit úplně všude,“ vysvětluje nový šéf Zootu Lukáš Uhl.

A na reorganizaci výrazně doplatili původní věřitelé.

„Z návrhu reorganizačního plánu v této kauze mimo jiné vyplývá, že nezajištění věřitelé, kterým Zoot dluží 310 milionů korun, a vlastníci dluhopisů, kteří do Zootu investovali 239 milionů korun, dostanou z podniku zpátky pouze 10 procent svých peněz,“ připomíná Ondřej Klega.

Na online trh s módou navíc v posledním roce vstoupily další dvě zahraniční velké firmy - Zalando a About you. A úspěšně, podotýká Klega.

Influenceři

„To, co se podařilo Zootu za 8 let - tedy vybudovat miliardový obrat ve fashion, tak Zalandu nebo About you se daří během několika měsíců,“ vysvětluje.

Obě firmy staví svůj byznys na mobilních aplikacích. Právě na displeji chytrých telefonů svůj nákup v internetových obchodech nakonec dokončí více než polovina zákazníků. I proto oba nováčci sází i na takzvané na módní influencery.

„About you konkrétně i ve své mobilní aplikaci využívá influencery k inspiraci v rámci jednotlivých kolekcí nebo outfitů, které nosí. Můžete se tak podívat na fotogalerie jednotlivých influencerů, a pokud se vám outfit líbí, tak podobné kousky rovnou zakoupit v e-shopu,“ vysvětluje Nikol Stolle, ředitelka společnosti Socialsharks, která se zabývá reklamou na sociálních sítích.

I přesto, že objemy nákupu módy po internetu rok od roku rostou, stále převládají ty v kamenných obchodech. Jen 10 procent z prodaného oblečení putuje ke svým novým majitelům z internetových stránek.