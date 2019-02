Čechům se do nových technologií při nákupech moc nechce, používá je 20 procent zákazníků

V nákupním centru v centru Prahy se s ředitelem konzultační společnosti Acomware Davidem Vurmou vydáváme na nákup běžných potravin se skenerem.

„Funguje to stejně jako na pokladně, zamíříte čtečku na čárový kód, pípne vám to a položka se přidá. Hned vidíte množství, cenu a můžete to dále upravovat. Většina spotřebitelů na tom hodnotí jako pozitivní, že vidí celkovou cenu nákupu,“ popisuje Vurma reportérce Radiožurnálu.

Chytré technologie využívá podle průzkumu agentury IPSP pro konzultační společnost Acomware pětina zákazníků obchodů. Zákazníky, kteří na nákup vyrazí se skenerem, jsme počítali 25 minut - možnosti chytré formy nakupování ale využil jen zlomek z nich.

„Čtečku využilo nějakých 6-8 procent, za těch 25 minut to byli čtyři lidé, a to ještě dva s tou čtečkou měli problém – nešla jim vytáhnout. Když to spočítáme v globálu, tak to zas tak využívané není, je to spíš anomálie u těch obchodníků, kteří tu službu umí dobře promovat a dělat jí kvalitní marketing. Všem kdo si čtečku vzali bylo viditelně kolem čtyřiceti,“ hodnotí David Vurma.

Skenery jsou ale jen jednou z možností moderních nákupů, existují i mobilní aplikace.

„Je to podobné, přes foťák to de facto pípáte úplně stejně. Ale myslím si, že aplikace jsou ukázkou toho, že ne vždy je implementace technologií dobrá,“ říká Vurma.

Skenery, čipy, aplikace...

Placení se skenerem poté probíhá stejně jako u samoobslužných pokladen. Nakupovat s chytrými technologiemi můžou zákazníci třeba v Tescu. Podle mluvčího Václava Koukolíčka skenery využívají často maminky s dětmi.

„Protože i dětem umožňuje zapojit se do nákupního procesu a navíc ušetří čas na pokladně a nemusí vykládat zboží na pokladní pás,“ říká Koukolíček.

Třeba v Globusu můžou lidé nakupovat se skenery už od roku 2013. I po pěti letech je ale k nakupování využívá každý pátý. Navíc zákazníci musí mít i věrnostní kartičku obchodníka.

„Současně je tu i projekt z loňského roku Click and go, tedy e-shop s potravinami, který uvádíme pouze na Zličíně. Od loňského roku tady máme aplikace ještě Můj Globus – ta funguje pro sdílení vlastního nákupní seznamu pro skenování EAN kódu a také jako navigace v regálech,“ říká mluvčí společnosti Globus Rita Gabrielová.

Některé obchody používají i další bezkontaktní technologie. Zboží třeba dostane speciální čip, díky kterému nemusí u pokladny každou položku pracovníci účtovat zvlášť – rovnou se jim totiž načte celý obsah košíku, aniž by museli vyndávat jednotlivé kusy.