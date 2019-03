Češi ročně utratí desítky tisíc korun za oblečení, ukazuje studie. Nejvíce vyhledávají zboží ve slevě

Oblečení a obuv ráda a často nakupuje zhruba polovina Čechů. Musí být ale ve slevě. Pak jsou za tyto položky lidé ochotni utrácet desítky tisíc korun za rok. Vyplývá to z nové studie Fashion 2019 společnosti GfK, ve které se píše i to, že víc než polovina tohoto zboží v Česku se prodá ve slevách. Podrobnosti zjišťoval Radiožurnál. Praha 13:42 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi nakupují nejraději ve slevách, stále častěji také vyhledávají zboží na internetu. (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle studie se zhruba polovina lidí vydává na nákupy oblečení a obuvi minimálně jednou za tři měsíce nebo i častěji. Alespoň někdy nakupuje oděvy nebo obuv na internetu jeden z devíti zákazníků. Češi za takové nákupy u pokladen zaplatí v průměru 20 tisíc korun za rok.

Ve srovnání s více než dva roky starými údaji Českého statistického úřadu jde o velmi rozdílná čísla. Podle posledních dat z roku 2016 totiž lidé utratí za oblečení necelých v průměru 5 tisíc korun za rok.

Evropskému online obchodu dominuje móda. Podíl mobilních nákupů vzrostl o deset procentních bodů Číst článek

Ve slevách, akcích a výprodejích nakupují zákazníci obchodů bezmála 60 procent oblečení a obuvi. Nejčastěji jde o posezónní výprodeje, následují akce z reklamních letáků a slevy vázané na věrnostní programy a registrace u prodejce.

To potvrzuje i mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček. „Slevy na oděvy mají zákazníci ve velké oblibě, ale je to typické pro všechny zákazníky v Česku, což dokládá i celkový podíl věcí nakupovaných ve slevách a v promocích. V posezónních slevách se tak prodá úplně vše, především pak v rámci zboží s vyšší slevou. Z běžného sortimentu je pak populární především oblečení pro děti všech věkových kategorií,“ říká. V některých obchodech jsou podle respondentů slevy dokonce tak časté, že v nich prakticky nikdy nenakupují za plné ceny.

Dobírka vede

Z kategorie oblečení a obuvi lidé nejčastěji nakupují prádlo a boty na běžné nošení. Tyto položky do nákupního košíku přihodí 100 procent respondentů. „O něco málo menší je podíl těch, kteří nakupují sportovní oblečení a obuv, to je 97 procent. 96 procent zákazníků nakupuje oblečení pro denní nošení. U dětského prádla a oděvů je ten podíl trošku menší, to je 64 procent spotřebitelů,“ říká Martina Drtinová, vedoucí projektu Fashion 2019.

Nejvíc zákazníků podle GfK v posledních 12 měsících zamířilo za nákupy oblečení a bot do obchodů Deichmann, Sportisimo nebo třeba Lidl. V tomto řetězci podle mluvčí Zuzany Holé zákazníci nakupují hlavně dámské a sportovní funkční oblečení.

Nezáleží, odkud nakupujete. E-shopy po celé Evropě sjednocují pravidla pro zákazníky Číst článek

Češi módu s oblibou nakupují také na internetu. Alespoň někdy na něm zboží objednává šest ze sedmi zákazníků. Mezi nejoblíbenější e-shopy, ve kterých nakupuje i nejvíce lidí, patří podle průzkumu obchody bonprix.cz, lidlshop.cz, sportisimo.cz a zoot.cz.

Právě oblečení patřilo v loňském roce podle dat společnosti Shoptet mezi nejčastější sortiment v e-shopech. Z celkového podílu prodaného zboží si móda a doplňky zabraly téměř jednu pětinu.

Nejoblíbenějším druhem platby za balíčky v e-shopech zůstává dobírka. Její popularita ale podle Shoptetu pomalu klesá a nahrazuje ji platba kartou. Každý pátý pak za balíček zaplatí osobně a každý desátý online kartou.