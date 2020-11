Košíky kvůli rozestupům či speciální čas pro seniory. Jak kvůli pandemii omezily obchody sousední země?

V Česku platí od středy omezení počtu lidí v obchodě. Na 15 metrech čtverečních může být pouze jeden člověk. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se v pondělí při vyhlašování nařízení odvolával na obdobný systém na Slovensku a v Polsku. Oproti tomu v Německu a Rakousku platí mírnější opatření. Není to ale jediný rozdíl. Jak nakupování v době pandemie koronaviru funguje v sousedních zemích? Praha 18:01 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potraviny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní představitelé si od zpřísnění provozu v obchodech slibují menší koncentraci nakupujících a zmírnění rizika šíření koronaviru.

Nově tak platí, že v obchodech může být jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Nakupování s novými pravidly. Lidé mohli do některých obchodů v Česku jen s košíkem Číst článek

„Opatření tohoto typu fungují v Polsku či na Slovensku. Na Slovensku nevznikl žádný zásadní problém,“ argumentoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na pondělní tiskové konferenci.

Dodal, že systém je náročný na „management front“, ale že v zemích nevznikla „žádná apokalypsa“.

Havlíček na dotazy serveru iROZHLAS.cz během středy nereagoval, ČTK ale odpoledne řekl, že chce další změnu pravidel. Už v pátek vládě hodlá navrhnout zrušení zákazu prodeje v neděli, více zákazníků na plochu nebo zavedení jiného režimu pro matky s kočárky.

„Slovenští obchodníci se s tímto vyrovnali,“ prohlásila ve vysílání Českého rozhlasu Plus Havlíčkova náměstkyně Silvana Jirotková k omezení počtu nakupujících.

Z mnoha míst Česka ale ve středu ráno přicházely fotografie dlouhých front před obchody. Ty ale podle zástupců obchodů byly pouze nárazové.

„V průběhu dopoledne pak provoz probíhal zcela bez problémů. Provoz prozatím kopíruje předchozí dny, tedy zákazníků je meziročně méně a nakupují větší objemy,“ uvedl například mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ve středu na tiskové konferenci prohlásil, že lidé přece mohou využít k nákupu celý den a předejít tak vytváření front. „Apeluji na lidi, aby když plánují nákupy, využili celý den a nesnažili se nákupy koncentrovat na brzké ranní hodiny,” řekl.

Nákupní košíky

Některé řetězce se rozhodly počet lidí v obchodech regulovat počtem nákupních košíků – bez něj nebylo zákazníkovi umožněno do obchodu vstoupit.

Stejná praxe platí například v Německu. Každý zákazník může vstupovat do obchodu jedině s nákupním košíkem. Německá vláda opatření komentuje s tím, že se tak lépe hlídá aktuální počet zákazníků v obchodě. Také se díky nim dodržují rozestupy, které jsou stanoveny na 1,5 metru.

Nakupování s novými pravidly. Lidé mohli do některých obchodů v Česku jen s košíkem Číst článek

Omezena je u našich západních sousedů také koncentrace lidí. Povolen je maximálně jeden zákazník na 10 metrů čtverečních.

Opatření, které hovoří o jednom člověku na 10 metrů čtverečních obchodu, mají také v Rakousku, kde v úterý začala platit přísnější omezení v boji proti šíření koronaviru.

Lidé mohou z domovů vycházet jen v určitých případech, zavřená je většina obchodů, po vysokých a středních se uzavřely i základní školy a školky. Opatření by podle sdělení vlády měla být platná do 6. prosince.

Na Slovensku platí již zmíněné pravidlo, že nesmí být překročena koncentrace lidí jeden na 15 metrů čtverečních, jak vyplývá z nařízení vlády. Výjimka platí pro děti do 14 let, které jsou v doprovodu dospělého.

Také v Polsku je omezena koncentrace lidí v obchodech. Tamní vláda ale stanovila dvě kategorie nařízení: v obchodě s rozlohou do 100 metrů čtverečních může být jeden zákazník na 10 metrů čtverečních, v případě většího obchodu pak jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Toto nařízení platí od 6. do 29. listopadu.

Otevřené obchody

V zemích střední Evropy se liší režim otevřených obchodů jak z pohledu otevírací doby, tak z hlediska nabízeného sortimentu. Zatímco v Česku nebo Rakousku jsou otevřeny pouze obchody se základními potřebami, jinak je tomu na Slovensku, v Polsku a Německu.

Přestože v Německu od začátku listopadu platí přísná karanténa, obchody spolu se školami zůstaly otevřené.

PŘEHLEDNĚ: Omezená kapacita obchodů, 15 lidí na svatbě, otevřené školy. Jaká opatření od středy mění? Číst článek

Slovensku zůstávají otevřené dokonce i obchodní domy. Vstup do nich je však podmíněn změřením teploty, která nesmí přesáhnout 37 stupňů Celsia. Od pondělí 16. listopadu mohla v omezeném režimu otevřít pro veřejnost divadla, kina, kostely, fitness centra i plovárny.

Větší rozmanitost otevřených obchodů než v Česku je také v Polsku. Dál fungují provozy, které jsou „důležité pro každodenní život“ – těmi jsou podle vlády kromě lékáren také kadeřnictví a kosmetické salony, dále také potraviny a drogerie, zverimexy, knihkupectví nebo obchody se stavebninami.

Speciální čas pro důchodce

Některé ze sousedních zemí přistoupily k vyhrazení určitého času důchodcům.

Zvláštní režim platí pro slovenské seniory. Pro ně je od pondělí do pátku v době od 9.00 do 11.00 vyhrazen vstup do prodejen potravin a drogerie. Vyhrazený čas na nákup mají také polští důchodci. Ti mohou od pondělí do pátku vyrazit na nákup v době od 10.00 do 12.00.

S tím má z jara zkušenost také Česko. Dvouhodinové okno bylo zavedeno v polovině března – seniorům byla nejprve určena doba mezi 10. a 12. hodinou, následně vláda změnila na čas od 7 do 9 hodin. V pořadí třetí změna během jednoho týdne stanovila čas nákupů pro seniory od 8 do 10 hodin. Nyní však bylo privilegium důchodcům odepřeno.