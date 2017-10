Nastal nejlepší čas na koupi zimní dovolené, do konce října bude většina pobytů vyprodaná

Láká vás dovolená na horách? Jezdíte lyžovat přes cestovní kancelář? Pak byste s výběrem zájezdu neměli dlouho otálet. Kanceláře hlásí, že se dovolené na horách vyprodají nejpozději během října. Navíc většina cestovek nabízí do konce října zájezdy se slevou deset – v některých případech až 20 – procent. Oblíbené jsou nejen destinace v zahraničí ale i v Česku. Praha 11:50 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud chcete letos vyrazit na hory, je nejvyšší čas si zakoupit zájezd | Foto: Radana Schaeferová

Anketa v ulicích Prahy částečně potvrdila to, co hlásí cestovní kanceláře. Dovolená na horách se mezi Čechy těší každoročně velké oblibě. Jak uvádí mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, při výběru vhodného zájezdů jsme konzervativní.

Kam se nejčastěji jezdí lyžovat? Poslechněte si to v následujícím příspěvku

„Lidé často cestují pravidelně na stejné místo, do stejného penzionu nebo do stejného hotelu. Takových těch opravdu objevitelů, kteří chtějí svou lyžařskou dovolenou trávit někde jinde je velmi málo. To znamená, lidé rádi jezdí tam, kde už ví, jak to bude vypadat, jak bude vypadat jejich hospůdka, do které večer půjdou,“ řekl Českému rozhlasu PLUS.

Mezi nejvytíženější termíny podle Asociace cestovních kanceláří patří jarní a pololetní prázdniny. Aby lidé nepřišli o svá oblíbená místa, kupují zájezdy na hory s předstihem. Mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk řekl, že volná místa mizí velmi rychle.

„Není zdaleka tak široka last minute nabídka, protože kapacity horských středisek jsou přeci jen omezenější, takže lidé nakupují zájezdy ve větším předstihu – vlastně drtivá většina se jich prodá právě během září/října. A těch zimních měsících se už skutečně jen doprodávají poslední volná místa,“ popsal situaci Bezděk.

Na hory ale nejezdí jen lyžaři. Rok od roku se podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří do středisek vydávají i lidé, kteří nelyžují. „Především do těch lokalit, které nabízejí nějaké další zážitky ať už je to wellness nebo jiné radovánky na sněhu kromě lyžování. Nedá se říct, že by dnes zimní dovolená na horách byla jenom doménou lyžařů, ale je doménou i jiných lidí. A především rodiny s dětmi – i s těmi, které ještě nelyžují –, cestují na hory, protože hory nabízí mnohem víc než lyžování,“ dodal.

Itálie, Rakousko i Slovensko

A kam jezdíme nejčastěji? Asociace cestovních kanceláří uvádí, že oblíbená je Itálie, Rakousko, Francie ale také Slovensko. A pozadu nezůstávají ani tuzemská horská střediska. Kamila Marvalová z Tipatour uvedla, že nejprodávanější jsou dovolené ve Špindlerově Mlýně, Karlově a Koutech nad Desnou.

Na hory jezdí Češi podle mluvčího cestovní kanceláře Alexandria Petra Šatného i víckrát za sezonu: „Ten trend, kdy Češi kupují několik dovolených v roce je stále častější. Dá se říci, že co se zimních zájezdů týče, tak nejoblíbenější jsou čtyřdenní, pětidenní, případně zájezdy na prodloužený víkend, kterých si Češi dopřávají i několik za sezónu.“

Letos se do lyžařských dovolených v zahraničí promítne současná bezpečnostní situace. Jan Papež vysvětlil, že provozovatelé vleků, hotelů i středisek jsou napojení na bezpečnostní systém, aby bylo možné sledovat, kdo se v oblasti pohybuje. Lidé by měli počítat i s případnými kontrolami.

„Určitá touha mít přehled, kdo se v tom regionu pohybuje, je velice patrná a všichni ji chápou a rozumí. Taky bych poprosil všechny klienty, aby v případě, že jejich auto bude kontrolováno nebo že oni sami budou zastaveni, aby to brali tak, že je to v jejich vlastní prospěch. Bezpečnost je v tuhle chvíli tím, co musí být na prvním místě,“ popsal.

A podle Asociace cestovních kanceláří budou jiné i ceny, které lidi za dovolenou zaplatí. Díky tomu, že skončily intervence a koruna posiluje, budou mít Češi v zahraničí levnější třeba skipasy nebo jídlo v restauracích. Cesta na hory by tak pro většinu domácnosti nemusela znamenat takový zásah do peněženky jako v předchozích letech.