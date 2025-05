‚Nastavím si trvalý příkaz a za deset let budu velmi spokojen.‘ Odborníci radí, jak začít s investováním

Zhruba 40 procent Čechů nějakým způsobem investuje, ať už pravidelně každý měsíc, nebo občas větší částkou najednou, ukazují data Asociace pro kapitálový trh. Odborníci, které oslovil Český rozhlas Plus se shodují, že čím delší je časový horizont investice, tím více výhod přinášejí. Praha 19:02 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na delší horizont, typicky důchod, tedy po dobu 15–25 let, stojí podle odborníků za zvážení takzvané indexové investování (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud se člověk chystá začít investovat, musí hlavně napřed myslet na to, že nemá smysl investovat peníze, pokud si o ně nemůžu dovolit přijít. Poté je potřeba rozmyslet si, jak dlouhodobá investice bude, na co si chce spořit a také na to, jak vysoké riziko je ochoten nést. Podle toho se pak dá vybírat z produktů podle doporučené doby držení.

Rady do začátků pro investora, který má k dispozici pravidelně tři tisíce korun měsíčně, dává Tomáš Trauške ze společnosti 4fin: „Na částce tři tisíce korun do jednoho, dvou, tří let, bych se bavil o státních dluhopisech, o flexibilních fondech, které nabízí právě tyto produkty. Na delší periodě pět až sedm let bych se nebál zahrnout do portfolia klidně i nemovitostní tituly, opět pravděpodobně cestou fondů. A deset let plus bych do portfolia zařadil akciovou složku,“ doporučuje.

Na delší horizont, typicky důchod, tedy po dobu 15–25 let, stojí podle odborníků, které Český rozhlas Plus oslovil za zvážení takzvané indexové investování. Znamená investici do celého trhu prostřednictvím ETF fondů, které kopírují známé indexy a fungují jako balíček akcií. Tím je třeba S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších amerických firem.

„ETF fondy, které jsou navázány na konkrétní akciové indexy nebo třeba jednotlivé sektory už v sobě často skrývají dostatečnou diverzifikaci, mají nízké náklady a jsou všeobecně přístupné. Ani v případě ETF se nezbavíme tržních, případně měnových rizik, ale to v zásadě nic nemění na tom, že se jedná o vynikající nástroj pro dlouhodobé a pravidelné investování,“ vysvětluje Jiří Tyleček z finanční společnosti XTB.

Časování vstupu na trh

Všechny varianty je vhodné si nejdříve prostudovat. Podle oslovených odborníků ale platí, že čím delší časový horizont, tím více výhod investice přinášejí.

Marek Pokorný z Portu pro člověka bez předchozích zkušeností s investováním doporučuje dát peníze do široce rozloženého portfolia složeného z akciových, dluhopisových případně komoditních ETF fondů z různých částí světa, a to ať už jde o jakoukoli měsíční částku.

„Investicí do několika ETF si investor zajistí to, že se mu jeho peníze rozinvestují do stovek až tisíců firem z několika odvětví a geografických oblastí. ETF totiž kopírují vývoj světových indexů a investor tak neriskuje, že zrovna narazí na špatnou akcii nebo investici,“ popisuje Pokorný.

Určitě podle něj není ideální zkoušet nakupovat pár konkrétních akcií a doufat, že právě ty se zhodnotí. Že je pro začátečníky lepší investovat pravidelně potvrdil i Petr Mederly z Generali Investments CEE.

„Tím se vyhýbáme různým situacím na finančních trzích, ono se říká časování vstupu na trh. To znamená, snažím se eliminovat to, jestli je cena nahoře nebo dole. Prostě si nastavím trvalý příkaz, třeba k dvacátému dni každého měsíce odejde standardně trvalý příkaz do investic. Za deset let se tam podívám a budu velmi spokojen,“ říká Mederly.

Odborníci, které Český rozhlas Plus oslovil se shodují, že není od věci se nejprve poradit s někým, kdo investicím rozumí. Začínající investor tak může oslovit svojí banku nebo finančního odborníka.