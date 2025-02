Ekonom: Strojírenství, výrobny... Čisté technologie jsou pro Česko příležitost, máme dobré podmínky

Koupí ČNB bitcoin? ‚Kryptoměny jsou pořád riziková investice pro odvážné investory,‘ hodnotí Koubský

„Celé je to překvapivý, podivný krok, ale zatím je to opravdu jen jeden rozhovor do novin. Nikoli to, že Česká národní banka ve velkém nakupuje bitcoiny,“ hodnotí Koubský nápad guvernéra ČNB Michla.