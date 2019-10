Sněmovní výbor podpořil návrh státního rozpočtu. Opozici ale vadí schodek a investice

Poslanci rozpočtového výboru ve středu podpořili návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 40 miliard korun. Sněmovně tak výbor i přes odpor přítomných opozičních poslanců doporučil, aby v prvním čtení návrh ministerstva financí schválila. Poslanci taky znovu projednali vládní daňový balíček. Praha 18:59 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci rozpočtového výboru ve středu podpořili návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 40 miliard korun | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Návrh státního rozpočtu před poslanci hájila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta čelila ostré kritice opozice hlavně kvůli plánovanému schodku. Její návrh nakonec výborem prošel, podpořilo ho 11 z 18 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Pro návrh bylo osm přítomných poslanců ANO, dva zástupci ČSSD a jeden poslanec KSČM.

Návrh kritizovali hlavně zástupci TOP 09, ODS, Starostů nebo Pirátů.

Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany má vláda řadu možností, jak schodek snížit. „Například bychom prosazovali racionalizaci slev na jízdné, aby například neplatili na hlavních tratích v době největší špičky. Tam si myslím, že se dá ušetřit několik miliard korun. Dá se šetřit na dotacích agrokomplexům a dá se šetřit i tam, že by se výdaje na zbrojení zvyšovaly stejně rychle jako výdaje na vzdělávání. Dnes rostou výrazně rychleji,“ řekl Radiožurnálu Ferjenčík.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek neúspěšně navrhoval usnesení, kterým by sněmovna vrátila vládě návrh rozpočtu k přepracování. Chtěl, aby vláda snížila výdaje i schodek o 20 miliard korun a aby zvýšila poměr investičních výdajů k celkovým výdajům na deset procent.

Opozice také vyčítala Schillerové například nárůst počtu úředníků v posledních letech. Na to Schillerová argumentovala tím, že mezi roky 2012 a 2020 přibylo jen 4200 míst. Připomněla, že už dřív rušila neobsazená místa ve státní správě.

‚S čím máte problém?‘

V souvislosti se schodkem se na zástupce opozice několikrát obrátila s otázkou: „S čím máte problém?“ Připomínala například zvýšení důchodů, které už je schválené, zvýšení rodičovského příspěvku, které se teprve schvalovat bude, nebo nárůst počtu učitelů.

První čtení se má ve sněmovně uskutečnit za dva týdny. Pokud poslanci základní parametry rozpočtu schválí, nebudou je už moct měnit. Budou moct už navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu.

Ještě před prvním čtením plánuje Schillerová vyjednávat s vedením komunistů, aby návrh podpořili. Mluvit budou hlavně o financování zdravotnictví. „Chtějí na úrovni ministra a hlavně premiéra si vyjasnit některé otázky, které mají. To se odehraje v pátek. Protože je s tím svázán osud rozpočtu, tak na to jednání půjdu taky a budu ho sledovat a případně uvidím, kam se bude vyvíjet. Jsem optimistická a věřím tomu, že najdeme kompromis,“ popsala Schillerová.

Komunisté v září oznámili, že požadují úpravy úhradové vyhlášky mimo jiné podle požadavků takzvaného krizového štábu českého zdravotnictví.

Daňový balíček

Rozpočtový výbor ve středu znovu projednal taky vládní daňový balíček. K většině navržených pozměňovacích návrhů výbor nezaujal žádné stanovisko.

Podpořil ale změnu, která se týká pravidel pro daňovou uznatelnost technických rezerv pojišťoven. Rezervy na životní pojištění by tak podle tohoto pozměňovacího návrhu měly být stejně daňově uznatelné jako dosud. Tuto změnu v návrhu ministerstva financí, kterou navrhla poslankyně hnutí Starostové a nezávislí Věra Kovářová, podpořili i oba přítomní poslanci ČSSD.

„Nesouhlasil jsem se zdaněním technických rezerv a na tom trvám a budu tak hlasovat i ve sněmovně, protože to nepovažuji za správnou věc a je to věc, která může ohrozit stabilitu finančního trhu,“ vysvětlil Václav Votava (ČSSD).

Schillerová poté řekla, že ji kladné stanovisko výboru k pozměňovacímu návrhu nepotěšilo. Pokud by ČSSD hlasovala pro pozměňovací návrh i na plénu, považovala by to za porušení koaliční smlouvy. Doufá ale, že se vše vyřeší příští týden na jednání koaliční rady.