300 miliard nelze ušetřit pouze škrty, vláda nás dostává do nebezpečné situace, varuje Středula

O návrhu státního rozpočtu bude vláda už příští týden jednat také se zaměstnavateli a s odbory, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se s ním ale ještě nemohl seznámit. „Hovoří se pouze o tom, že chtějí někde seškrtat 80 miliard proto, protože si to takto někde vytyčili. A my zpochybňujeme, že to v této chvíli je ten nejrozumnější přístup," říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 6:20 5. února 2022

Středula zároveň ve vysílání Českého rozhlasu Plus obviňuje vládní strany v čele s ODS, že jsou za obrovský deficit rozpočtu spoluzodpovědné, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy.

„Vláda se zcela odmítla věnovat otázce příjmové strany státního rozpočtu, přestože ji předtím ve spolupráci s ANO a s SPD totálně zdevastovala,“ kritizuje.

Vysoká inflace kolem 8,5 procenta v kombinaci s restriktivní politikou centrální banky a rozpočtovými škrty prý může výrazně zpomalit až zastavit českou ekonomiku a způsobit opakování situace z let 2012 až 2013.

„Poukazujeme na to, že jde o nebezpečnou situaci. Jedno z mála řešení je otevřít daňový systém a říci si, jaké služby chceme, aby stát občanům a podnikatelům poskytoval a v jaké šíři,“ uvádí šéf odborů.

Středula například nesouhlasí se zrušením elektronické evidence tržeb, což by podle vlády ušetřilo na 300 pracovních míst. „Je to jeden ze způsobů, aby nedocházelo k daňovým únikům,“ zdůrazňuje.

Je prý také třeba zabývat se daňovou spravedlností mezi jednotlivými plátci daní, zda se někdo nevyhýbá jejich placení, případně zda existují neodůvodněné daňové výjimky. „Nelze ušetřit 300 miliard korun tím, že se bude pouze škrtat. To opravdu nejde,“ podotýká.

Vládní chyby

Vláda Petra Fialy (ODS) podle Středuly neměla přistupovat k rozpočtovému provizoriu, a naopak se by se měla lépe seznámit s rezorty a po zralé úvaze teprve sáhnout ke změnám. „Ale první, co vláda udělala, že na jedné straně škrtla zvýšení příjmů veřejných zaměstnanců a sama sobě přidala. To je to nejhorší, co mohla učinit,“ zdůrazňuje.

Kabinet by se prý především měl věnovat tomu, jak zabezpečit hospodářský růst. „Vládě se povedlo hned při prvních jednáních srazit spotřebu, a to bude mít dopad na růst HDP. To je zcela jednoznačné,“ tvrdí.

Místo toho, aby řešila problémy související s vysokou inflací a cenami energie, prý vláda věnuje obrovskou energii na řešení koaličních sporů týkajících ze škrtů.

„Ve sněmovně mají většinu a nic nebrání rozpočty regulovat a snižovat výdaje. Bohužel přistoupili k jinému principu,“ poznamenává.

Podle Středuly z výše uvedených důvodů hrozí zvyšování sociálního napětí, což dále posiluje fakt, že některým skupinám stát nedal ani korunu navíc. „Já jsem zvyklý jednat, jsem na to připraven a mí kolegové také. Chceme sporům předejít,“ uzavírá.

