Návrh unijního rozpočtu odráží realitu v obraně, chválí firmy. Ochranář: Chybí ale peníze na přírodu

Evropská komise představila návrh rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034. Radovat se podle serveru Politico může obrana. Naopak uskromnit se musí zemědělci, méně peněz půjde podle webu i na ochranu přírody. „Pokud to takto zůstane, poražena bude nejen příroda, ale my všichni," upozorňuje pro Český rozhlas Plus Jan Freidinger ze Světového fondu na ochranu přírody. „Máme tady válku," namítá Petr Jonák ze Svazu průmyslu a dopravy. Pro a proti Brusel 0:10 25. července 2025

Pane Freidingere, server Politico označuje obranu za vítěze rozpočtu a přírodu pasoval do kategorie poražených. Vy to vidíte podobně? Navzdory tomu, že na financování zelených priorit má jít 35 procent rozpočtu?

Jan Freidinger: Vidím to částečně podobně. Je třeba říct, že ten rozpočet není finální. Ta, řekněme, bitva o to, jak bude vypadat finální rozpočet, bude trvat ještě dva roky. Takže ještě bych nemluvil o vítězích a poražených.

Co se týká přírody, tak je pravda, že obálka na ochranu a obnovu přírody zcela zmizela, nebo se rozpustila v jiných výdajích.

Já bych ale přírodu takto nevyčleňoval. Příroda jsme v podstatě my všichni. I pro podnikatelský sektor je příroda a její stabilita velmi důležitá. Tři čtvrtiny evropských podniků nějakým způsobem na přírodě závisí.

Takže pokud to takto zůstane, tak poražena bude nejen příroda, ale my všichni, protože na přírodě závisíme. A bez zdravé, odolné přírody se v budoucnu ani teď neobejdeme.

Evropská komise také mluví o tom, že chtěla rozpočet zjednodušit a z mnoha pilířů nakonec udělala čtyři. Ekologické organizace kritizují, že v rámci kapitol sice budou muset být dodržovány zelené cíle, ale že se v tom spíš finance rozpustí a nebudou tak patrné.

Petr Jonák: Tu snahu o celkové zjednodušení nebo větší flexibilitu rozpočtu v zásadě vítáme.

Na druhou stranu, ono to zase výrazně komplikuje zjištění, kde kolik prostředků přibylo a ubylo. V tom návrhu se snažíme zorientovat od okamžiku, kdy vyšel. Jsme pořád ve větším detailu a objevujeme pořád nové a nové věci, které nás někdy zarážejí.

I pro nás jsou důležité věci, jako je třeba dekarbonizace, protože to je něco, čemu firmy čelí a na co dávají velké množství prostředků. A tam vidíme, že těch peněz třeba na čistou tranzici nebo na průmyslovou dekarbonizaci nakonec nemíří tolik, kolik bychom očekávali.

Pokud jde o obranu, jednoznačně to z našeho pohledu reflektuje realitu. Asi bych se zdráhal mluvit o tom, že obrana je vítězem. Vítězství bude, až porazíme Rusáky. Ale realita je prostě daná. Evropa dlouho zaspala, pokud jde o výdaje na obranu. Máme tady válku, je to z našeho pohledu správné.

Změny v návrhu?

Návrh minulý týden představila Evropská komise. Rozpočet bude muset odsouhlasit Evropský parlament a jednomyslně také členské státy. Umíte si v rámci vyjednávání představit, že se změní něco zásadního na tom, jak bylo navrženo financování ochrany klimatu a přírody? Nebo si spíše vylobbují víc zemědělci, kteří si také velmi stěžují?

Freidinger: Jsem si skoro jist, že se toho změní hodně. Protože jak Evropský parlament, tak už některé členské státy avizovaly, že s tím návrhem nejsou příliš spokojeni.

Ano, otázka zemědělství, společné zemědělské politiky, snížení prostředků na ni a přenastavení celého systému je velmi ožehavá věc. Myslím, že to se se bude měnit. Podle mě začne obrovská lobbistická bitva o to, kdo si z toho urve co nejvíce.

Jak si stojí ochrana přírody podle vás?

Freidinger: To nedokážu odhadnout. Všichni víme, že ochrana přírody je v podstatě základ. To je takový dům, ta příroda, v které žijeme.

Už jsme v situaci, kdy přírodu potřebujeme nejen chránit, ale obnovovat – 80 procent evropské přírody je nějakým způsobem zničeno. Evropa se dohodla dokonce na zákoně, že přírodu bude obnovovat. A peníze na to chybí.

Takže pokud se ten návrh nezmění a peníze se nenajdou, tak Evropa nebude schopná splnit to, co slíbila vlastním občanům, a to, k čemu se všechny členské státy přihlásily. I tak tam ty peníze budou chybět.

Co bude velmi důležité, je mobilizace privátních financí, tedy aby se segment byznysu aktivně zapojil do obnovy a ochrany přírody. Protože i pro něj to může být klíčová věc.

Podle Světového ekonomického fóra jsou například predikce takové, že podniky, které se nebudou schopny přizpůsobit dopadům změny klimatu a adaptovat se, můžou v příštím desetiletí přijít až o sedm procent ročních příjmů.

Dokáže nový finanční rámec zajistit potřebné investice do ochrany klimatu? Nebo je osekání peněz na biodiverzitu kompromis, bez kterého se v současné geopolitické situaci neobejdeme? Poslechněte si celou diskusi v audiu na začátku článku.