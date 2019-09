Každý důchodce si od ledna polepší nejméně o 371 korun. Vláda schválila navýšení důchodů

Průměrný důchod, který v červnu činil 13 426 korun, se od ledna zvýší o 900 korun měsíčně. Každý člověk v Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl polepšit aspoň o 371 korun. Příslušné nařízení schválila v pondělí vláda, novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Praha 16:09 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrný důchod, který v červnu činil 13 426 korun, se od ledna zvýší o 900 korun měsíčně (ilustrační snímek). | Foto: Filip Jandourek

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Podle zákonných pravidel se důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Důchod měl podle těchto čísel v průměru růst o 749 korun, vláda ale prosadila novelu, že se průměrná penze zvedne ještě o 151 korun na 900 korun.

Na důchody by se mělo v příštím roce vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná sněmovna, to má být 509,35 miliardy korun. Je to téměř o 37 miliard korun víc než letos.

Přidání se bude odvíjet od výše penze. Ti, kteří mají nyní méně než 13 426 korun, dostanou celkem méně než zmiňovaných 900 korun. Ten, kdo má starobní penzi 8000 korun, dostane i s příspěvkem přidáno celkem 617 korun.

Lidem s 12 000 korunami měsíčně přibude 825 korun. U důchodu 16 000 korun by valorizace i s příspěvkem měla činit celkem 1033 korun. O tisíc korun vyšší důchod než letos budou mít lidé, kteří nyní pobírají bezmála 15 370 korun. Těm, kteří mají něco přes 11 500 korun, by se měla penze zvednout o 800 korun.

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární pevný díl je pro všechny stejný a zásluhová procentní výměra odráží odpracované roky a výši výdělků. Pevná část se příští rok má zvednout o 220 korun na 3490 korun. S připočítáním příspěvku 151 korun tak mají všichni důchodci a důchodkyně bez ohledu na výši své nynější penze jistých 371 korun proti letošku navíc. Procentní část se jim pak zvedne o 5,2 procenta.

Stejně jako procentní výměra se mají příští rok zvýšit i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Růst by měly o 5,2 procenta.