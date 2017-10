Názory na přesun Škody? Může za to Dieselgate. Mohou za to odbory. Přijdeme o 2000 míst, zní v reakcích

Na možné převedení části výroby škodovek do Německa reagovali také čeští odboráři a politici nebo zástupci Škody Auto. Ministr průmyslu a obchodu věří, že všechny plánované investice německého koncernu Volkswagen (VW) ve Škodě Auto budou dále pokračovat. Praha 20:38 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladá Boleslav/Kvasiny, 11. května 2016 – ŠKODA AUTO vyrobila stotisící Superb třetí generace. Jubilejní vůz sjel z linky v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách. Od uvedení tohoto modelu na trh v roce 2001 vyrobila česká automobilka celkem už více než 850 000 Superbů. | Foto: Škoda Auto | Zdroj: Škoda Auto

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka z ČSSD je důležité, aby výroba škodovek v Česku pokračovala. Resort ale případný přesun nebude řešit dřív, dokud k němu nedostane bližší informace. Ty ale zatím nemá k dispozici.

„Společnost Škoda Auto zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. A naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Škoda Citigo. Vozy značky Škoda se vyrábějí ve stejných závodech jako vozy dalších značek koncernu VW, například v Rusku nebo Alžírsku. Vyčkejme na případná konkrétní rozhodnutí managementu společnosti, tedy zda vůbec a v jaké podobě by mohlo k přesunům výroby některých budoucích modelů dojít," zdůraznil.

Doplnil, že Škoda Auto a automobilový průmysl jako takový hrají v české ekonomice velmi významnou roli. „A mým jednoznačným cílem je, aby i do budoucna zůstaly konkurenceschopné a byly i nadále vlajkovou lodí našeho zpracovatelského průmyslu," dodal.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády

Premiér Sobotka z ČSSD se chce kvůli informacím o přesunu části produkce v krátké době setkat s vedením Škody Auto i podnikovým. Sejde se s členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto Bohdanem Wojnarem a také s předsedou Odborů KOVO Škody Auto Jaroslavem Povšíkem. Sobotka podle mluvčího pokládá informace z médií o možném přesunu části produkce za závažné, protože Škoda je v České republice jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a rovněž pilířem českého průmyslu a exportu.

„Je proto jasnou prioritou vlády zachovat a dále rozvíjet a modernizovat výrobní kapacity a produkci Škoda Auto v ČR. Vláda má jednoznačný zájem na tom, aby byly realizovány všechny plánované investice VW a Škody v Česku a nedocházelo k přesunu výroby mimo Českou republiku," uvedl mluvčí vlády Martin Ayrer.

Jaroslav Povšík, předseda odborů Škoda Auto

S možným přesunem výroby do Německa nesouhlasí předseda odborů Škody Auto Jaroslav Povšík. Ten Radiožurnálu upřesnil, kolik pracovních míst by v budoucnu mohlo v takovém případě zaniknout. Podle něj by se přesun mohl dotknout až dvou tisíců zaměstnanců. Podle Povšíka zatím nelze odhadovat, jestli by automobilka propouštěla hromadně. Je možné, že by se počet pracovních míst snižoval postupně.

Přesunem části výroby české automobilky do Německa chce koncern Volkswagen podle Povšíka vyřešit současnou krizi. „Oni chtějí zajišťovat vytížení německých lokalit. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře, a rádi by si ho tam vzali," míní Povšík. Za současný stav může podle něj i skutečnost, že českou automobilku řídí německé představenstvo dosazené Volkswagenem.

Josef Středula, předseda ČMKOS

Návrh koncernu Volkswagen odpoledne kritizoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„Myslím si, že jeden z motivů, proč chce společnost Volkswagen například získat vyšší poplatek, jsou problémy, které si automobilka způsobila aférou Dieselgate. A protože ty odhadované náklady jsou obrovské, tak to vypadá, že si chce ze svých dceřiných společností stáhnout ještě větší objem finančních prostředků,“ dodal.

Michal Štengl, šéfredaktor časopisu Transport a logistika

„Tato strategie je docela zvláštní. Koncern Volkswagen speciálně v České republice v Mladé Boleslavi investoval obrovské peníze do vývojových center, protože vědí, že v České republice jednak jsou velmi kvalitní inženýři a jsme levnější pracovní síla. Úplně této strategii nerozumím, cítím v tom politické tlaky a možná trochu paniku z vývoje na trhu,“ řekl Radiožurnálu Štengl.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Cyrrus

Podle ekonoma Kovandy není případný přesun části výroby Škody do Německa překvapivý. Podle něj se ukazuje, že model české ekonomiky založený na levné práci, na slabé, a případně dokonce oslabované měně, na levném exportu a navázaných subdodavatelských dodávkách, montovnách a skladech už dále neobstojí.

„Už patnáct let se hovoří o přílišné závislosti české ekonomiky na autoprůmyslu a o potřebě její větší produkční diverzifikace. Jenže stále máme druhý největší počet vyrobených aut na obyvatele na světě a šéf koncernu Volkswagen má z jistého pohledu na kondici české ekonomiky větší vliv než český ministr financí a celá vláda. Jestliže odbory nyní tak nerozumně tlačí na skokové zvyšování minimální mzdy a na růst mezd v privátní sféře obecně, umocňují růst celkové mzdové hladiny v ekonomice a zároveň Volkswagenu usnadňují jeho potenciální rozhodnutí přemístit část výroby z Česka do Německa," podotkl.