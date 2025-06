Nebuďme naivní, překážek bude mnoho. EDF to nevzdává, říká k jadernému tendru ministr Vlček

Česko podepsalo s korejskou firmou KHNP smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. Má jít o největší tuzemskou zakázku vůbec. „Stavíme jadernou elektrárnu. Tady bude práce ne jak na kostele, ale jak na elektrárně. Kroků před námi jsou opravdu tisíce,“ zdůrazňuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Dvacet minut Radiožurnálu Brno 10:07 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) na tiskové konferenci k podepsání smlouvy o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dostal se tím podpisem jaderný tendr definitivně ze slepé uličky?

Pro ten projekt je to nepochybně velmi dobrá zpráva. To, co bylo v minulých týdnech blokováno právě tím předběžným opatřením soudu, samozřejmě zamezovalo, abychom podepsali EPC kontrakt, který byl dlouhodobě připravován.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to tvrdý boj a lokty jsou velmi ostré. Nebyl důvod, abychom to okno příležitosti nevyužili, říká k výsledku jaderného tendru a dohodě s jihokorejskou KHNP ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN)

A když se to pomyslné okno příležitosti otevřelo, tak jsme ho využili. Ten EPC kontrakt byl okamžitě elektronicky podepsán. Takže ano, tím se to dostalo ze slepé uličky. Ale dovolte mi jenom takový jako nadhled. Stavíme jadernou elektrárnu. Tady bude práce ne jak na kostele, ale jak na elektrárně. Kroků před námi jsou opravdu tisíce.

Přesto se zeptám, proč bylo potřeba s podpisem smlouvy na současnou největší státní zakázku tak spěchat?

Protože to okno příležitosti možná nemuselo být tak dlouho otevřeno. Samozřejmě neúspěšná francouzská EDF to nevzdává. Je to společnost, která má na evropském trhu víceméně monopol.

Je to tvrdý boj. Ty lokty jsou opravdu velmi ostré, takže za nás nebyl důvod, abychom to okno příležitosti nevyužili.

Rozšíření Dukovan už nic nebrání, říká šéf pražské buňky KHNP. S přípravou projektu chce začít hned Číst článek

Existují ale nějaká rizika nebo možnosti, jak by mohla EDF výsledek tendru ještě napadnout?

Připomínám, že stavíme jadernou elektrárnu, největší projekt v dějinách České republiky, takže těch případných rizik je zde opravdu ještě několik. Nebuďme v tom naivní. Musíme systematicky, trpělivě, krok za krokem jednotlivé překážky překonávat, tak jako se nám to daří doteď.

Je zde samozřejmě i otázka Evropské komise, se kterou jsme ve velmi těsném kontaktu. Já sám jsem v minulých týdnech jak telefonicky nebo videohovorem, tak i různými dokumenty v kontaktu s francouzským eurokomisařem Stéphanem Séjourném, pod něhož spadá vnitřní trh, kde EDF dala určitý podnět.

To samé moji kolegové z vlády, premiér Petr Fiala (ODS) komunikuje s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou. Je zde ještě rozměr Evropské komise, ale v současné době jsme právně v takové situaci, že i kdyby například Evropská komise měla zahájit nějaké hloubkové šetření, tak už to nemá vliv na ten samotný podpis. Ten prostě platí.

Na základě čeho budete požadovat po EDF kompenzaci za zdržení a v jaké výši?

Pokud někdo neprávem něco zdržuje a má to ekonomické škody, tak pak logicky za to musí nést určitou odpovědnost. Takže diskutujeme s ČEZ a s dalšími kompetentními lidmi, aby bylo vyčísleno, co to zdržení mohlo stát, co to vyvolalo. A pak si řekněme, že to nemůžeme nechat jen tak být.

Česko podepsalo dohody k Dukovanům. Soud krátce předtím zrušil předběžné opatření, které to blokovalo Číst článek

V úvodu už jste ale naznačil, že to zdržení půldruhého měsíce v horizontu deseti nebo patnácti let vlastně tolik neznamená.

Je hrozně důležité, aby byl dodržen konečný termín realizace. Mimo jiné to byl jeden z hlavních hodnotících ukazatelů, proč jsme se rozhodli právě pro jihokorejskou KHNP.

I s ohledem na to, že jejich reference posledních projektů hovoří o tom, že umí stavět včas oproti Francouzům, kde je zpoždění a zdražení jejich projektů několikanásobně větší. Každý měsíc je tady prostě znát a zároveň stojí nemalé prostředky.

Co zaručuje dlouhodobě stabilní a nízkou cenu elektřiny, kterou si od projektu vláda slibuje? A kdy by měla začít výstavba nových bloků jaderné elektrárny? Poslechněte si v audiozáznamu výše celý rozhovor s ministrem Lukášem Vlčkem, který byl hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.