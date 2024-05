Nechceme penalizovat úspěšné, odmítá bankovní daň ekonom. Daně nejsou trest, namítá jeho kolega

Bankovnictví patří v posledních letech mezi nejziskovější sektory celé ekonomiky. Podle některých politiků je to až tak do očí bijící, že by na banky uvalili zvláštní daň. Pro zavedení sektorové daně by podle průzkumu společnosti Kantar CZ byla i většina společnosti.„ Problém českého daňového systému je především v daňovém základu,“ myslí si ekonom Michal Pícl. Proti danění bank je i hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Pro a proti Praha 22:39 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bankovní daň rozděluje ekonomy – může přinést peníze do státního rozpočtu i vyšší náklady klientům bank | Foto: Gerd Altmann | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

„Současná situace nám ukazuje důležitější fakt, a to, že problém českého daňového systému není v tom, jestli máme zdanit ten či onen sektor tou a tou sazbou,“ myslí si ekonom Michal Pícl z Masarykovy demokratické akademie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pomohlo by zavedení bankovní daně k naplnění rozpočtu, nebo by tento krok ve finále zaplatili klienti bank? Diskutují ekonomové Miroslav Zámečník a Michal Pícl.

„Problém českého daňového systému je především v daňovém základu. Pak bychom se měli bavit o tom, jestli danit určité sektory víc nebo míň.“

Proti danění bank je i hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Problém podle něj spočívá v nejasnosti, co by nový systém danil a jak.

„Danit se dají vybraná aktiva nebo pasiva, a to formou přirážky ze zisku nebo zvláštní sazbou ze zisku,“ konstatuje Zámečník. „Sociální demokracie, když kdysi uvažovala o zavedení bankovní daně, chtěla zavést daň z aktiv. Nikoho asi nepřekvapí, že v českém bankovnictví to jsou především úvěry.“ Zejména by se tak daň dotkla úvěrů domácích firem a na bydlení.

Silná lobby

V současnosti banky podléhají tzv. windfall tax, do níž spadají sektory s vysokým ziskem. Politický systém ale neumožňuje rychle reagovat na výkyvy v příjmech.

„Těžko v daném čase zdaníte určitý sektor, který vám v momentě krize ekonomického růstu vylétne nahoru,“ upozorňuje Pícl. Jednodušší než sektorové daně by bylo zavést komplexní progresivní daň z příjmu právnických osob, kam by automaticky padaly jednotlivé sektory, které mají v daných momentech vyšší zisk.“

Banky se ale regulacím brání, protože je jimi narušován trh i konkurence.

„Každý zásah změní pravidla hry na trhu,“ podotýká Zámečník. „Windfall tax v případě bank stahovala jenom z těch největších, což znamená, že malé banky byly ve výhodě. A využívaly ji tak, že se chtěly dostat k depozitům obyvatelstva. To je normální součást konkurenčního boje, ale není divu, že se tomu velké banky začaly bránit.“

Šesti největším bankám v Česku letos stoupl čistý zisk o pětinu na 17,9 miliardy korun Číst článek

Bankovní daň by podle Pícla mohla do státního rozpočtu přinést až 20 miliard. Zámečník se ale obává přenosu nákladů na klienty. Navíc varuje před diferenciací zdanění podle výše zisku.

„Když máte odstupňované pásmové daně, zakládáte tím prvek nespravedlnosti, protože to nereflektuje ekonomickou realitu,“ kritizuje Zámečník. „Jinými slovy chcete penalizovat firmu, která dosahuje vysokého zisku, ale ne v poměru ke svému kapitálu, ale z hlediska celkového objemu.“

Přirovnání daně k trestu ale podle Zámečníka není na místě, protože odvody jsou základem ekonomického systému.

Přesuny firem do zahraničí?

„Tím, že má firma vyšší zisky a více vytváří hodnotu, tak v dané zemi více spotřebovává a to také něco stojí,“ nesouhlasí Pícl. „Používá ve větší míře silnice, po kterých jezdí kamiony s výrobky, využívá více zdrojů, které v dané zemi jsou, a tomu odpovídá i vyšší odvod daně.“

Mezi některými kritiky diferenciace zdanění na základě výše příjmu ale panuje obava, že zavedení takové regulace způsobí odchod podnikatelů do zahraničí.

Schodek rozpočtu loni dosáhl 288,5 miliardy korun, pomohla windfall tax i daň z nadměrných příjmů Číst článek

„Stojíme před obrovskou potřebou transformace ekonomické struktury českého hospodářství. Vstupujeme do doby, která je investičně nesmírně náročná, a já bych se k investorům choval velice zdvořile a slušně, zejména k těm, kteří tady jsou a kteří vyplácejí dividendy.

Podle Pícla ale v jiných evropských zemích panují ještě přísnější daňové odvody než u nás, a proto je taková obava neopodstatněná.

„Využívají strukturu české ekonomiky a jsou tady díky tomu, že pořád bazírujeme na levné práci,“ uzavírá Pícl. „Západoevropské státy progresivní daně mají, tak neříkejme, že tím chceme někoho potrestat za úspěch. Podívejte se, jak se daní zaměstnanci. O tom se nikdo nebaví, ale firem se stále bojíme.“

Více podrobností o možnostech a důsledcích zdanění vysoce ziskových sektorů si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse výše.