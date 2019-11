Stovky Čechů stále neví, zda s CK Neckermann odletí na dovolenou. Ve hře je vstup velkého investora

Od krachu britské cestovní kanceláře Thomas Cook uplynul už více než měsíc, stále ale není jasné, co bude s její dceřinou společností Neckermann, která působila i v Česku. Vyjednávání dál pokračují. Jistotu tak nemají ani klienti, kteří mají již koupenou dovolenou. Jestli lidé na svou cestu odletí, nebo ne, řeší Neckermann stále individuálně. Praha 10:51 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kancelář Thomas Cook zkrachovala v druhé polovině září | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Pavlína Matykiewiczová si v srpnu koupila s manželem u cestovní kanceláře Neckermann cestu do Mexika za téměř 80 tisíc korun. Odletět má 3. prosince, jenže stále neví, jestli se tak skutečně stane.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O osudu cestovní kanceláře Neckermann stále není rozhodnuto. Více si poslechněte v reportáži Barbory Kladivové

„Kontaktovala jsem zákaznickou linku Neckermann, kde jsem se od paní dozvěděla, že produktové oddělení má zatím vyřešené odlety do konce listopadu. Já osobně bych si měla zavolat v úterý 5. listopadu, kdy už by tedy měla mít jasno,“ popsala Matykiewiczová Radiožurnálu.

V podobné situaci jsou stovky klientů cestovní kanceláře. V současné době jich je v zahraničí přes 200, dovolenou s odletem do konce roku má koupenou dalších 800. Jestli ale odletí, zatím neví ani cestovní kancelář.

„Situaci i nadále řešíme individuálně, takže požadujeme po hoteliérech garanci toho, že poskytnou smluvenou službu v plném rozsahu. V případě, že tomu tak není, musíme přistupovat ke zrušení zájezdu,“ řekl marketingový ředitel Neckermanna Jan Šrámek.

Vstup velkého investora?

Stejně jako odlety na dovolenou, zůstává je stále nejistá i budoucnost samotné cestovní kanceláře Neckermann v Česku. Intenzivní vyjednávání o dalším osudu totiž dál pokračují.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří může do hry vstoupit ještě investor, který projeví zájem o koupi poboček v jednotlivých zemích. Kdo by jím mohl být, je ale zatím tajné. Stejně jako případná cena.

„Německý insolvenční správce v tuhle chvíli vyjednává možnost vstupu nějakého velkého investora do německého Neckermanna. Pokud by se takový vstup uskutečnil, tak jsou zachráněny i ty pobočky Neckermanna v okolních zemích,“ popsal Papež. Německý správce má podle Jana Papeže sehnat investora do konce listopadu.

Cestovní kancelář Thomas Cook zkrachovala v druhé polovině září. Návrh na insolvenci postupně daly některé z jejích poboček v Evropě - například rakouská nebo polská.