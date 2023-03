Už za sedm let hrozí Česku nedostatek vlastní elektřiny a závislost na dovozech, varuje ČEPS

Česko může mít už od roku 2030 nedostatek elektřiny a muselo by ji tak na pokrytí běžné spotřeby v zemi začít dovážet. Situace se ještě zhorší do roku 2040. Vyplývá to z nové studie s názvem „Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektroenergetického sektoru ČR“, kterou zveřejnil státní správce sítí, společnost ČEPS. Studie modeluje tři scénáře vývoje výroby a spotřeby elektřiny v zemi. Doporučujeme Praha 9:00 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEPS zdůrazňuje potřebu výstavby dalších jaderných zdrojů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Zejména z progresivního a dekarbonizačního scénáře vyplývá, že Česká republika bude od roku 2030 rizikově importní a bude závislá na dovozu elektřiny z možných přebytkových zemí jako jsou Německo a Francie,“ uvedla ČEPS k závěrům dokumentu. Elektřina by se dala vozit dle studie i z některých zemí Skandinávie.

Třetí scénář je označen jako konzervativní. I podle něj se ale už od roku 2030 bude muset zvýšit dovoz tak, že celkové importní saldo (dovozu a vývozu elektřiny) překročí hranici danou současnou energetickou politikou státu. Tou je importní saldo maximálně deset procent spotřeby elektřiny za rok.

„Jsou to predikční scénáře, rok 2030 je přibližným odhadem v budoucím vývoji. Jeho rychlost závisí na celé řadě faktorů. Například jak se podaří rychle instalovat obnovitelné zdroje nebo jak rychle bude probíhat dekarbonizace,“ uvedl pro Radiožurnál místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček.

Podle něj ze všech scénářů zatím vychází, že rozvoj dalších zdrojů elektřiny v České republice není dostatečný pro pokrytí plného zatížení energetické soustavy v příštích letech. „To znamená, že je pak potřeba určitou část elektrické energie dovézt. Kolem roku 2030 je to přibližně 13 až 15 terrawatthodin,“ uvedl Vnouček.

Význam dekarbonizace

Klíčový je pro jednotlivé scénáře hlavně rok, kdy dojde k odklonu výroby elektřiny z uhlí kvůli závazku snižovat emise CO2. Konzervativní scénář počítá s koncem spalování uhlí v roce 2038, což dříve navrhla expertní uhelná komise. Progresívní model končí s provozem uhelných zdrojů do roku 2033, což odpovídá programu současné vlády.

A nejambicióznější je dekarbonizační scénář, kdy by uhlí skončilo už v roce 2030. Tento model také zároveň počítá s výrazným zvýšením spotřeby elektřiny, například díky rozvoji elektromobility a tepelných čerpadel, ale i díky rychlejšímu přechodu průmyslu právě na elektřinu. Výši spotřeby odhaduje v roce 2040 na 112 terrawatthodin, zatímco pro srovnání loni se u nás celkem spotřebovalo 74 TWh.

Na druhé straně scénář započítává do výroby i zvýšení počtu větrných či solárních elektráren. S dalším jaderným zdrojem jak studie, tak polostátní energetická firma ČEZ počítá až od roku 2036.

Konzervativní scénář pak odhaduje nižší nárůst spotřeby elektřiny do roku 2040, a to na 83 TWh a progresívní na 98 TWh.

Hlavně podle dekarbonizačního scénáře by už v roce 2030 výroba elektřiny spolu s běžným importem nestačila na pokrytí spotřeby Česka (jde o indikátor s mezinárodní zkratkou LOLE) po dobu 105 hodin za rok, o pět let později by byl již deficit 623 hodin a v roce 2040 až 1085 hodin za rok, tedy zhruba měsíc a půl. V Česku je přitom přípustný tento „nedostatek“ podle současných pravidel jen po dobu 15 hodin za rok.

„Dokument ukazuje, že pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny se Česká republika v dlouhodobém horizontu neobejde bez výstavby dalších nových jaderných zdrojů a zároveň zavedení kapacitního mechanismu pro podporu flexibilních zdrojů, kdy provozovatelé dostávají od státu platby za dostupnost, případně i za výkon poskytnutý pro zajištění stability elektrizační soustavy,“ varuje ČEPS.