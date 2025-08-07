‚Neexistuje žádné jiné řešení.‘ Trump vyzval nového šéfa podniku na výrobu čipů Intel, aby odstoupil

Americký prezident Donald Trump vyzval nového generálního ředitele firmy na výrobu čipů Intel, aby odstoupil. Prezident to zdůvodnil vazbami nového šéfa Lip-Bu Tana na čínské firmy. Akcie Intelu před zahájením obchodování ve Spojených státech po zprávě oslabovaly.

Šéf společnosti Intel Li Bu Tan

Šéf společnosti Intel Li Bu Tan | Foto: Laure Andrillon | Zdroj: Reuters

Trump na sociální síť Truth Social napsal, že nový šéf Intelu má velký střet zájmů. „Neexistuje žádné jiné řešení tohoto problému,“ uvedl americký prezident.

Agentura Reuters v dubnu informovala, že Tan – buď sám, nebo prostřednictvím fondů, které založil nebo provozuje – investoval do stovek čínských společností zabývajících se pokročilou výrobou a výrobou čipů, přičemž některé z nich mají vazby na čínskou armádu. Konkrétně to mělo být nejméně 200 milionů dolarů (4,2 miliardy Kč) mezi březnem 2012 a prosincem 2024.

Akcie Intelu před zahájením obchodování ztrácely zhruba tři procenta. Firma na Trumpovu výzvu bezprostředně nereagovala.

Společnost se potýká s výrobními problémy a zrušila také miliardový plán na výstavbu továrny v Německu a v Polsku. Na konci července oznámila, že propustí 15 procent zaměstnanců.

Pětašedesátiletý Lip-Bu Tan je šéfem Intelu od března. Býval členem správní rady firmy a v odvětví čipů je dlouholetým veteránem.

