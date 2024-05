‚Nejde pracovat v hale, kde je čtyřicet stupňů.‘ Jak české firmy reagují na opatření o ochraně klimatu

Evropská unie díky Zelené dohodě výrazně vylepšuje svůj příspěvek k ochraně klimatu. Uvádí to data z nové zprávy vědeckého projektu Climate Action Tracker. Ten monitoruje opatření na snižování emisí skleníkových plynů. Zelená dohoda je také výrazným tématem blížících se eurovoleb. Pro budoucnost automobilového průmyslu i pivovarnictví je Zelená dohoda živé téma. Praha 13:46 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilky postupně končí s výrobou malých levných aut | Zdroj: Profimedia

„Nejde pracovat ve výrobní hale, kde je čtyřicet stupňů a podobně,“ popisuje Michal Kadera z vedení společnosti Škoda Auto, jak i automobilový průmysl změna klimatu zasahuje. „S těmito přímými dopady se ale myslím umíme docela dobře vypořádat,“ pokračuje.

„Otázka spíš zní, co globální oteplování dělá s celou společností, s celým planetárním systémem. Z našeho pohledu jde o obrovské sociální, ekonomické a environmentální nebezpečí, jemuž je potřeba se společně postavit.“

Snížit nepřirozené emise skleníkových plynů v Evropské unii pokud možno na nulu v roce 2050 a další základní cíle Zelené dohody proto Škoda Auto podporuje. Podobně jako v pivovarnictví Plzeňský prazdroj.

„Diskuse o Zelené dohodě je v poslední době hodně ideologická. My to vnímáme tak, že klimatická změna je tady a je potřeba s tím něco dělat. Něco z nejhorších dopadů se dá ještě zvrátit ochranou klimatu, ale zároveň svět už nebude takový, jak jsme ho znali doposud – a na ty nové podmínky je potřeba se adaptovat,“ říká manažer udržitelnosti pivovaru Ivan Tučník.

Obojí – tedy adaptace i snaha mírnit další oteplování – je smyslem Zelené dohody pro Evropu. Cesta k vytčenému cíli se ovšem větví na mnoho dílčích opatření a s některými z nich mají podniky potíže.

„Jednou z nich je způsob počítání obsahu recyklátu v plastových obalech, který je nastaven na 55 procent. My už teď máme výrazně vyšší, ovšem v průměru na firmu. Teď je to tam ale nastavené na každý druh obalu. A my teď máme některé typy obalu, kde jsme zatím nebyli schopni najít řešení. Týká se to třeba víček na sudy,“ vysvětluje Tučník.

Právě nařízení o využívání recyklovaných materiálů dává za příklad problémů Zelené dohody také Michal Kadera ze Škody Auto. Podle něj je takových nařízení víc a ve výsledku poškozují smysl Zelené dohody jako takové. „My jsme si nadefinovali příliš mnoho nástrojů, z nichž řada není efektivní, naopak poškozují, zpomalují to naše úsilí dosáhnout toho cíle,“ myslí si Kadera.

„Víme, kam chceme dojít. Ale pojďme velmi kriticky zhodnotit, jestli všechny ty přijaté právní akty jsou potřeba a rozumné s ohledem třeba na konkurenceschopnost,“ navrhuje Kadera. „U žádného z těch předpisů není hloupá ta základní myšlenka a později se k nim vrátíme. Ale pojďme nejprve dosáhnout té hlavní priority,“ navrhuje ředitel vnějších vztahů Škody Auto.

Jak řekl v pořadu Leonardo Plus Mats Braun, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, podobný postoj k Zelené dohodě je typický i v dalších hospodářských odvětvích.

„Souhlas s cílem a obecnými regulacemi od konkrétního roku, to může být obvyklý názor. Spousta odvětví i historicky podporuje takovéto transformace. Pro byznys je zásadní, aby byly stejné, spravedlivé podmínky. Pak se chce ale vyhnout mikomanagementu, který by příliš zasahoval do obsahu jednotlivých produktů.“

Co znamená Zelená dohoda pro české pivovarnictví a automobilový průmysl, jsme popsali ve dvou velkých textech. Vysvětlují, jak změna klimatu i opatření na jeho ochranu promění české pivo a auto. Součástí je i velká anketa s postoji politiků, kteří kandidují v červnových evropských volbách.