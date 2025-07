Nejsem s výsledkem spokojený. Americká cla německé hospodářství značně poškodí, řekl kancléř Merz

„Nejsem s tímto výsledkem spokojený,“ řekl Merz. Zároveň poděkoval předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a eurokomisaři pro obchod Marošovi Šefčovičovi za vyjednanou dohodu. „Víc zjevně nebylo možné dosáhnout,“ dodal.

Exportně orientované německé hospodářství podle Merze americká cla značně poškodí. Negativní důsledky ale podle něj nebudou mít jen pro Německo a Evropskou unii, ale i pro Spojené státy. Zdůraznil, že cla nejsou v zájmu Spojených států.

Hlavní součástí dohody je patnáctiprocentní clo na dovoz velké části zboží z EU do USA; v opačném směru to má být nula procent. Sedmadvacítka podle Trumpa také souhlasila s nákupem amerických energií za 750 miliard dolarů (15,7 bilionu Kč) a s vyššími investicemi o 600 miliard dolarů (o 12,5 bilionu Kč) do amerického vojenského vybavení. Trump v případě nedohody hrozil Evropě třicetiprocentním clem na většinu zboží. EU proto chystala celní protiopatření.

Mluvčí Merzovy vlády v pondělí řekl, že potřebu dalšího vyjednávání vidí Berlín především u oceli a hliníku, na něž je nyní při dovozech z celého světa do USA uvalena sazba 50 procent. Německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová v reakci na dosaženou dohodu uvedla, že patnáctiprocentní základní cla jsou určitě výzvou, dobré ale podle ní je, že dohoda přináší jistotu.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.