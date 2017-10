Nejsou řidiči autobusů, chybí ti s 'papíry' z vojny. 'V práci jsme i 16 hodin denně,' tvrdí

V Česku chybějí tisíce profesionálních řidičů autobusů, uvádí Odborový svaz dopravy. Situace se nelepší, ačkoli mzdy řidičů už rostou. Není tak výjimkou, že cestující na svůj spoj letos čekali marně. Proč je řidičů málo a jaké má situace řešení? Praha 6:56 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravcům chybějí řidiči autobusů. Jejich nedostatek už pociťují i cestující - někteří dopravci totiž musí kvůli chybějícím lidem i rušit spoje. | Foto: Vlastimil Ott (Flickr.com) | Zdroj: CC BY-SA 2.0

„První jízdu jsem začal v půl šestý, vlastně nástup do práce byl v pět a končím v půl devátý v garážích, plus nějaké tankování, takže v devět hodin večer tak mám konec,“ říká reportérovi Radiožurnálu řidič Jiří Krejza.

Řidič autobusu tak v práci stráví asi 16 hodin. „Přestávky máme, to jsou takzvaný šejdry, takže přestávky máme tak čtyři až pět, pět a půlhodiny odpoledne, když vlastně lidi moc nejezdí,“ dodává Krejza.

V takovém pracovním nasazení jsou řidiči od pondělí do pátku. O víkendu mají volno, ale jak sám Jiří Krejza říká, občas musí zaskočit za nemocné kolegy. Letos už takto nasbíral zhruba 260 hodin přesčasů.

„Vlastně vy jste od rána do večera v práci bez rodiny, bez nikoho. My si tady vyděláme ke třiceti tisícům čistého, ale strávím v práci asi 320 nebo 330 hodin. Když to vydělíte dvěma, normální člověk dělá 160, 170 hodin, tak vlastně vám vyjde mzda 15 tisíc,“ popisuje Radiožurnálu řidič.

Právě časová náročnost této profese je jedním z důvodů, proč firmy jen s obtížemi shánějí nové řidiče.

„Kdybychom brali současný stav a nastavený systém, který dneska funguje, to znamená především to obrovské množství přesčasové práce, tak když k tomu připočteme i silniční nákladní nebo kamionovou dopravu, tak se mluví o čísle zhruba deset tisíc,“ říká pro Radiožurnál Alfonz Kokoška, místopředseda Odborového svazu dopravy.

Pokud by ale řidiči trávili v práci klasických osm hodin denně, chybělo by jich podle Kokošky ještě mnohem víc. S velkými problémy se kvůli nedostatku lidí potýkaly v posledních týdnech například spoje v okolí Prahy.

Nedostatek řidičů byl znát i na linkách z Kladna do Prahy

„S integrací Kladenska se tento problém projevil naplno, protože jsme museli odříkat poměrně velkou část spojů v příměstské dopravě. Dopravce Arriva nemá dostatek řidičů. V poslední době se s tím nedostatkem potýkají i ostatní dopravci v pražské integrované dopravě. Pokud ta situace bude trvat i nadále, tak samozřejmě bude nutné přikročit k redukcím spojů,“ potvrzuje Filip Drápal ze společnosti Ropid, která organizuje Pražskou integrovanou dopravu.

Podle Drápala by mohli pomoci řidiči ze zahraničí, kteří by si rádi v Česku vydělali, ale administrativně je to velmi náročný proces. Už zmíněná Arriva v Česku provozuje zhruba 2000 autobusů.

„Prakticky dnes nenajdete dopravce, který by neřešil kde a jak sehnat další řidiče. Výpadky potkaly bohužel i nás, třeba na Zličíně. V jednu chvíli jezdili i dispečeři, ale když nám ze zdravotních důvodů vypadli další dva řidiči, nedalo se to už zvládnout,“ potvrzuje Radiožurnálu potíže s nedostatkem řidičů mluvčí firmy Roman Herden.

Autobus SOR CN8.5 | Foto: galerie-autobusu.cz

Chybí řidiči v Praze

Arriva se snaží řidiče nalákat na lepší mzdu, podle mluvčího Herdena firma během posledních dvou let přidala řidičům tři až pět tisíc korun měsíčně.

„Ale mladí řídit nechtějí a velkým zásahem je profesionalizace armády. Dříve si spousta lidí udělala řidičák na autobus nebo nákladní auto právě v armádě. Dnes tito lidé stárnou a mladší je nenahrazují,“ dodává Harden.

Kvůli velké nabídce pracovních míst v jiných oborech je těžké sehnat řidiče zejména v Praze a okolí, ale potíže jsou i v jiných regionech.

„Naše společnost se potýká s nedostatkem řidičů. My se to snažíme řešit tím, že je získáváme z jiných odvětví. Řidičům nabízíme placené řidičské oprávnění plus profesní zkoušky. A dále se jim snažíme maximálně vycházet vstříc ohledně doby práce. Já si myslím, že ten problém rozhodně nezanikne jenom tím, že se zvýší mzda,“ potvrzuje ředitel ČSAD Liberec Martin Oumrt.

Letos už narostly výrazně mzdy řidičů v dálkové dopravě i v MHD, v minulých letech se ale příliš nezvyšovaly. Dopravci se totiž snažili zpomalit růst nákladů, který jim způsobila třeba drahá nafta, připomíná Zdeněk Říha z Ústavu logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Autobusy bez řidiče

Navíc ve výběrových řízeních na dopravce také často rozhodovala cena, což opět vedlo k nižším mzdám. A třeba autobusy bez řidiče jsou zatím spíše vizí vzdálené budoucnosti.

„Možnost, že by autonomní vozidla vyřešila problém, aktuální problém s nedostatkem řidičů v tuhle chvíli nebo krátkodobě během několik let, je v podstatě nemožná,“ říká Radiožurnálu Říha.

Problémem jsou jak nedoladěné technologie, tak i skutečnost, že by takové autobusy byly příliš drahé. Další komplikací jsou zákony, byla nutná jejich výrazná úprava, stejně jako přestavba silnic.