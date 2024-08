Největší bariéra pro pořízení elektroauta je cena, věří ekonom. ‚Trh svazují regulace,‘ namítá průmyslník

Čína se chce kvůli clům na elektromobily dovážené do EU obrátit na Světovou obchodní organizaci. Evropská komise opatření schválila jako reakci na to, že Peking své výrobce dotuje. „Problém čínské výroby je v masovosti,“ vysvětluje Zdeněk Petzl ze Sdružení automobilového průmyslu. „Technologický pokrok v oblasti elektromobility začíná přicházet z Číny,“ doplňuje ekonom a propagátor elektromobility Jan Staněk v Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 8:07 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro a proti: Cla na elektromobily (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Registrace nových elektrovozů na některých velkých evropských trzích klesá. Dá se mluvit o zásadním trendu?

Staněk: Myslím si, že ne, že je to takové zhoupnutí. Potřebujeme se dostat k tomu, aby se začaly kupovat elektromobily ve větším měřítku i v menších segmentech, ale tam jsou ještě drahé. Myslím si, že řada spotřebitelů čeká na cenově dostupnější vozy i v ceně pod milion korun.

V ceně nad milion korun už je cenová parita. A celkově za prvních šest měsíců v Evropě elektromobilům rostly prodeje o 1,6 procenta. Na 16 trzích prodeje elektromobilů rostly. Na deseti trzích nerostly, ale protože to je například Německo, které je sousední, tak to vnímáme jako pokles. Ale celosvětově rostly elektromobily o 20 procent.

To je celosvětový trend. Ale když se podíváme na trhy, jako je Německo, Nizozemsko, tak tam je patrný pokles. O čem to svědčí?

Petzl: Také bych byl rád optimistický a doufám, že se nám to podaří. Ale čísla spíše podle mě ukazují to, že to, jak jsme k tomu v Evropě přistoupili, nebylo šťastné. My jsme dali extrémně přísná pravidla, co ke kterému roku, jaký poměr elektrických aut se musí prodávat. A vidíme, že pro to nejsou dány nezbytné podmínky.

Je potřeba nejenom stavět infrastrukturu, vyvíjet nové modely, ale zároveň i zákazníka edukovat, aby věděl, jak to funguje. A připravit na to i pobídkový daňově-fiskální systém, aby pro něj elektromobilita dávala smysl nejenom ekologicky, ale především ekonomicky.

Je tady potřeba nějak podpořit prodeje třeba právě pobídkami nebo daňovými úlevami?

Staněk: Domnívám se, že zdaleka největší bariérou adopce elektromobilů je jejich pořizovací cena. A tam v segmentech typu Fabie, Golf, Octavia elektromobily buď nejsou vůbec k dispozici, anebo jsou o stovky tisíc dražší, jsou třeba o třetinu až polovinu dražší. To je zásadní bariéra.

Ale v segmentech SUV nebo větších sedanů nad milion korun, tak tam cenová parita je a tam se taky prodeje rozumně rozjíždí.

Čínská konkurence

Jsou výrobci dostatečně inovativní?

Petzl: Autoprůmysl je číslo jedna v inovacích. To jsou naprosto jednoznačně prokazatelná čísla, když se podíváte napříč Evropou, tak to je o řády první před jakýmkoliv dalším soutěžícím.

No ale je to dostatečné, podíváme-li se na čínskou konkurenci?

Petzl: Problém je trošku jinde, v masovosti výroby v Číně. Když se podíváte na Čínu, tak tam se ročně prodají desítky milionů vozidel. V Evropě v těch nejlepších letech to bylo zhruba čtrnáct milionů, tedy maximálně polovina.

Z logiky věci pak je jasné, že pokud jste schopni něco masově vyrábět na tak velkém trhu, tak to budete vyrábět levněji. Je jasné, že dlouhodobě asi nebudeme schopni konkurovat v nejlevnějších segmentech. Musíme si hledat segmenty, kde se bude vytvářet přidaná hodnota.

Nakonec když se podíváte na trh, jak se mění produktová skladba toho, co se v Česku vyrábí, tak u zhruba třinácti čtrnácti modelů, které tu máme, vidíte, že jdou dramaticky nahoru z hlediska toho, co nabízejí. A proto i dnes vyráběná vozidla, ať už to je Škoda Kodiaq nebo Hyundai Tucson, velmi dobře fungují napříč Evropou.

Dá se srovnávat, jakým způsobem pokulhávají evropští výrobci? Je to fér, co se týče právě těch podmínek, které mají evropští výrobci a jaké panují v Číně?

Staněk: Podceňujeme, jak obrovská je vnitřní konkurence mezi výrobci automobilů v Číně. Tam bude krveprolití napříč firmami. Ono se to odehrálo historicky například u výrobců mobilních telefonů. Taky jich tam bylo třeba 200 a přežilo to pět nejsilnějších. Dnes je přes 100 značek, které vyrábí elektromobily v Číně. To není udržitelné.

A Čína investuje zásadním způsobem do inovací v oblasti akumulátorů a také je výrazně zlevňuje. To znamená, že propojuje to, že produkty budou čím dál lepší, a zároveň díky narůstající škále čím dál levnější, čím dál lepší poměr cena a výkon. Technologický pokrok v oblasti elektromobility začíná přicházet zejména z Číny.

Mají evropské automobilky šanci obstát proti čínské konkurenci? A jak se do ceny elektromobilů promítne přechod na obnovitelné zdroje? Dozvíte se v záznamu celého dílu Pro a proti v úvodu článku. Ptá se Karolína Koubová.