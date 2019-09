Největší bateriové úložiště v Česku začalo fungovat v Plané nad Lužnicí. Jednu domácnost by napájelo rok

Úložiště má výkon čtyři megawatty, což je čtyřnásobek výkonu dříve postavených úložišť. Průměrná česká domácnost by z instalovaných baterií mohla napájet svá elektrická zařízení až jeden rok. Elektromobil by na jedno nabití ujel 12 500 kilometrů, což je z Plané nad Lužnicí až do Kambodže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bateriové úložiště si prohlédla Jitka Cibulová Vokatá

Bateriové úložiště používá technologii společnosti Siemens. Ta umožňuje nejen zapojení do současného zdroje energie, ale také ukládání elektřiny vyrobené ve fotovoltaické elektrárně, která je v současnosti v blízkosti areálu C-Energy.

Úložiště může zajistit napájení elektřinou v případě kolapsu elektrizační soustavy a celkového výpadku elektřiny v dané oblasti. Mezi výhody technologie patří také rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích, kvalita energie nebo zvýšená spolehlivost.

Bateriové úložiště za 70 milionů korun má garantovaný výkon po dobu deseti let. Zařízení by mohlo příznivě ovlivnit ceny energií dodávané svým klientům.

Akumulaci energie jako moderní trend podporuje i stát. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka vláda minulý týden přijala národní akční plán pro chytré sítě, který řeší akumulaci všech energií. Ministerstvo připravuje legislativní změnu, která by ji podpořila.

Ministr zdůraznil, že podpora se bude týkat provozovatelů těchto akumulačních zařízení pro všechny energie, nejen elektrické. Bude to tedy jiné než u dotací na výrobu energií, kde podpora není plošná.