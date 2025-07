Nejvíce osobních bankrotů v prvním pololetí od covidu. ‚Může za to novela zákona,‘ říká analytička

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 8249 osobních bankrotů, což bylo meziročně o 13 procent více. Zároveň to byl nejvyšší počet od roku 2021. Od začátku ledna do konce června bylo také podáno 8 533 návrhů na osobní bankrot, o 12 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy, kterou vydala společnost CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

Praha 9:44 13. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít