Nelegální bitcoin, co to je? Zkusit vyprat největší kryptoměnu na světě je extrémně obtížné

Kryptoměna darovaná státu mohla být použitá při transakcích na nelegálních tržištích s drogami. To policie spolehlivě neprokázala a stát bitcoiny jako dar přijal. Naopak velké kryptoměnové burzy by s tím mohly mít problém. Ve skutečném světě zločinci své špinavé peníze přimíchávají do jinak legálně fungujícího podnikání, které pak produkuje „vyprané“ peníze. Je možné podobně unikat z radaru úřadů s virtuálními bitcoiny?

