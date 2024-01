Německé dráhy Deutsche Bahn nabídly strojvedoucím kratší pracovní dobu se zachováním plné mzdy

Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) v pátek nabídly strojvedoucím zkrácení pracovní doby z 38 na 37 hodin týdně se zachováním plné mzdy a tu jim zároveň přislíbily zvýšit až o 13 procent. Novou nabídkou chce železniční společnost přivést odborovou organizaci strojvedoucích GDL zpět k jednacímu stolu a předejít tím další stávce. Odbory zatím uspořádaly tři stávky, které ochromily dopravu nejen v Německu, ale narušily i spoje s Českem. Berlín 14:02 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur. (ilustrační foto) | Foto: Jürgen Ritter | Zdroj: Reuters

„Teď není absolutně žádný důvod odmítat další rozhovory. GDL se musejí chovat odpovědně a zasednout zpět k jednacímu stolu,“ řekl personální šéf DB Martin Seiler. Poznamenal, že dráhy si nepřejí další eskalaci sporu, proto nabízejí ruku k dalším rozhovorům o mzdové dohodě. Zároveň dodal, že trvání na maximálních požadavcích nikam nevede.

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 Kč) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 Kč) kvůli inflaci.

Dráhy takové požadavky odmítají, protože by to podle nich zvýšilo náklady na personál o 50 procent. Jako kompromis původně navrhly zvýšení mezd o 11 procent a jednorázový bonus 2850 eur (69 700 Kč), který by se díky vládnímu protiinflačnímu opatření nedanil.

Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur (až 1,36 milionu Kč). V pátek dráhy učinily novou nabídku, která slibuje až 13procentní zvýšení mezd, a nadále slibují protiinflační prémii 2850 eur.

Zkrácená pracovní doba na 37 hodin týdně, kterou v pátek představil Seiler, by začala platit od 1. ledna 2026. Strojvedoucí by si mohli vybrat, zda by chtěli kratší pracovní dobu se zachováním mzdy, nebo delší se zvýšením mzdy o 2,7 procenta.

Zatímco odbory opakovaně kritizovaly postoj DB, tak za příklad dobré spolupráce uvádějí dopravce Go-Ahead a Netinera. Obě firmy souhlasily s postupným zkrácením pracovní doby na 35 hodin týdně do ledna 2028 a s vyplacením protiinflační prémie 3000 eur (73 500 Kč).