Německé elektromobily dnes jen těžko obstojí na trhu, míní odborář. Co potřebuje tamní autoprůmysl?

Jedním z úkolů nového německého kancléře bude restart německé ekonomiky, která je silně provázaná s tou českou. „Potřebujeme aktivní hospodářskou politiku a společenskou shodu nad novými technologiemi," říká průmyslový odborový předák Thomas Knabl v reportáži Radiožurnálu. Reportáž Cvikov 7:25 18. února 2025

Podle Knabla uškodilo prodejům i to, že německá vláda zrušila pobídky na nákup nových elektroaut (ilustrační foto) | Zdroj: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

„Kdysi tu vznikly značky Horch, později se tu stavěly trabanty a teď je tu Volkswagen. Autoprůmysl je v našem regionu už více než sto let a bez něj by tu v podstatě nic nebylo,“ upozorňuje Thomas Knabl, šéf průmyslových odborů v německém Cvikově. Volkswagen v saském městě vyrábí své klíčové elektromobily, které ale nejdou tolik na odbyt a šéf místních odborů má strach, že se to jen tak nezmění.

„Potřebujeme aktivní hospodářskou politiku a společenskou shodu nad novými technologiemi, ale Volkswagen čeká taky spousta práce. Faktem je, že nenabízíme to nejlepší. Na stávající platformě vznikají elektroauta, která jen těžko obstojí na trhu,“ myslí si.

Osud autoprůmyslu

Podle Knabla uškodilo prodejům i to, že německá vláda ze dne na den zrušila pobídky na nákup nových elektroaut. Krok, který je podle něj jen součástí jedné nebezpečné mozaiky.

„Tato halogenová žárovka je z továrny, kde donedávna vyráběl Philips,“ ukazuje odborář. „Philips chtěl závod před lety zavřít a tvrdil, že se beztak přechází na LED světla. Jenže my jsme oponovali: Brzdová světla asi diody zvládnou, ale přední světla, to LED nezvládnou ještě dlouho. No a vidíte, dneska je to běžná věc.“

Podle Knabla trh s halogenem ovládala tři velká jména podobně jako v autoprůmyslu. „GE, Philips a Osram si rozdělily trh, rozhodovaly o cenách, ale přechodem na LED se to rozbilo a objevila se řada bezejmenných asijských firem, které tomu vládnou. Jestli je toto osud autoprůmyslu, kterému teď v Asii vzniká konkurence, co je technologicky napřed, tak spánembohem.“