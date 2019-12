Těžké časy německých automobilek. V příštích letech zruší desítky tisíc pracovních míst

Německý automobilový průmysl se připravuje na nesnadné období. Po škrtech ve společnostech jako Continental nebo Audi to potvrdil i svaz VDA, který všechny výrobce zaštiťuje a obvykle se negativním zprávám vyhýbá. V příštích letech by se podle něj mohlo zrušit až 70 tisíc pracovních míst. Od stálého zpravodaje Berlín 16:29 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý automobilový průmysl se připravuje na těžké časy (ilustrační foto). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Německé automobilky se musí připravit na několik výzev. Nejviditelnější je přechod k výrobě elektromobilů, kde němečtí výrobci určitou dobu zaostávali. Například BMW, Volkswagen nebo Porsche už elektrická auta sériově vyrábí a Mercedes-Benz se přidá do několika měsíců.

Podle svazu pro automobilový průmysl VDA to však není ten hlavní problém. Po celém světě totiž klesá poptávka po autech jako takových. Podle odhadů svazu se za letošek prodá o pět procent méně vozů, než loni.

Trend bude zřejmě pokračovat. Automobilky tak nejenže rozsáhle investují do elektromobility, souběžně s tím jim klesají tržby. A to samozřejmě pociťují i jejich dodavatelé.

Přechod k výrobě elektrických aut hojně kritizují odboráři. Podle nich by to přineslo mnohem větší míru automatizace. Například na výrobě naftového motoru může spolupracovat i deset lidí, zatímco u toho elektrického to v podstatě může zvládnout jen jeden člověk. V německých automobilkách tak rostou obavy, že by s elektromobilitou přišlo velké propouštění.

70 tisíc míst

Nálady ilustruje třeba nový úsporný program v automobilce Audi. Manažeři se na něm museli dohodnout s odboráři a udělali zásadní ústupek. Vedení chtělo postupně ukončit používání spalovacích motorů a přejít na elektrické. Právě odboráři ho ale dotlačili k tomu, aby Audi dál vyráběla auta s oběma druhy pohonu.

Průmyslový svaz VDA dál očekává, že v německém autoprůmyslu brzy zanikne až sedmdesát tisíc míst. Teď v něm, pro představu, pracuje asi osm set tisíc lidí.

Propouštění už u několika firem začalo. Jednak je to právě Audi, která v příštích letech uzavře skoro deset tisíc pozic, tedy každé šesté místo v továrně. Mimochodem odbory to hodnotí jako velký úspěch, protože čekaly ještě větší čísla. Konkurenční automobilka Daimler propustí více než tisícovku lidí, zbytek automobilek alespoň zatím sahá k úsporám.

Volkswagen se ostatně už před lety zavázal, že kvůli přechodu k elektromobilům nebude nikoho propouštět. Jenže pak jsou tu ještě dodavatelé, kteří mají mimochodem velké investice i v Česku.

Tlak na politiky

Největší změnou projde firma Continental. Ta po celém světě škrtne 20 tisíc pozic, a to hlavně v divizi pro spalovací motory. Z těch velkých jmen lze zmínit ještě Bosch - tam se počítá se zrušením skoro čtyř tisíc míst.

Zástupci německého průmyslu hodnotí situaci jako velmi vážnou a apelují na politiky. Jejich výzvy se v posledních dnech dost proměnily. Koaliční sociální demokraté mají nové předsedy, kteří nešetří kritikou na adresu vlády a nějakou dobu připouštěli, že by SPD z kabinetu stáhli.

A tak třeba šéf mocného průmyslového svazu BDI Dieter Kempf prohlásil, že stát rozhodně nemá čas na stranické záležitosti a musí se teď rychle zaměřit na hospodářství. Svaz VDA zase chce, aby Německo začalo být znovu konkurenceschopné. Jinak prý tuzemští výrobci nemají důvod stavět nové továrny, když mohou mít mnohem efektivnější někde v zahraničí.

Jen pro zajímavost - ze statistik už teď vyplývá, že německé firmy toho vyrobí mnohem víc v cizině, než ve své vlastní zemi. Továrny v Německu navíc vyrábí auta, o která přestává být zájem - jako sedany nebo hatchbacky. Prodeje táhnou hlavně vozy typu SUV, a ty německé značky už dlouho vyrábí například ve Spojených státech anebo na Slovensku.