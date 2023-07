Německo by mohlo po exministrovi dopravy vymáhat ztrátu za nezavedení mýtného, řekl dnešní šéf resortu

Německá vláda by mohla po bývalém ministrovi dopravy Andreasovi Scheuerovi vymáhat část nákladů spojených se zrušením plánu na zavedení mýtného pro osobní vozy. Uvedl to současný šéf resortu Volker Wissing z liberální FDP v rozhovoru pro nedělník Bild am Sonntag. Minulý týden vláda uzavřela dohodu s soukromými firmami, které měly mýtný systém spravovat, o kompenzaci za ušlý zisk ve výši 243 milionů eur (5,8 miliardy eur), píše agentura AP.

