Německo navýšilo rozpočtový schodek na rok 2023, nově činí přes jeden bilion korun

Německo chce v nadcházejícím roce hospodařit s větším schodkem, než původně ministr financí Christian Lindner předpokládal. Místo původně navrženého deficitu 17,2 miliardy eur (418 miliard korun) by to nově mělo být 45,6 miliardy eur (1,1 bilionu korun), což ale i tak poprvé od roku 2019 umožní udržet podmínky dluhové brzdy. Vyplývá to z návrhu, na kterém se v noci na pátek podle vládních poslanců dohodl rozpočtový výbor Spolkového sněmu.

