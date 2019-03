Klasičtí, ve spodním prádle i fotbalisté. 145 let stará německá firma vyrábějící trpaslíky hledá zachránce

V její nabídce jsou klasičtí trpaslíci s bílými vousy, červeným kloubek a dýmkou, ale také fotbalisté v bílých trenýrkách či trpaslice ve spodním prádle.

I zahradní trpaslík má svá práva, tvrdí Mezinárodní trpasličí strana. Chtějí ho dostat na seznam UNESCO Číst článek

Obec Gräfenroda, kde firma sídlí, se označuje za rodiště zahradních trpaslíků. Nachází se v bývalém komunistickém východním Německu a v době svého vrcholu, krátce před pádem berlínské zdi v roce 1989, zaměstnávala více než 60 osob.

„Teď jsme tu tři a to od té doby uplynulo 28 let,“ řekl televizní stanici Reuters Television majitel firmy Reinhard Griebel. Podle něj jsou tři možnosti, co bude s firmou dál. „Buď budu pokračovat do více než 100 let, což by určitě bylo zábavné, nebo se zahradní trpaslíci budou rozmnožovat,“ vtipkuje. Třetí možností je, že najde nástupce, a toho firma nyní hledá.

Gräfenroda se nachází v kopcovité a zalesněné spolkové zemi Durynsko, kterou, stejně jako další země bývalého východního Německa, trápí od sjednocení odchod mladých lidí. Počet obyvatel zde v roce 2015 klesl na 3232 z 4313 v roce 1989.

Jamajské reggae nebo irský hurling. Seznam dědictví UNESCO se rozšiřuje o další zvyky a tradice Číst článek

Výrobce porcelánu Philipp Griebel založil firmu v roce 1874. Firma přecházela z generace na generaci a výroba se zde zastavila jen na několik let za první světové války. Komunistická vláda v roce 1948 výrobu trpaslíků zakázala, v roce 1960 však koupil ve firmě podíl stát a o 12 let později byla znárodněna a spojena s místní firmou na výrobu terakoty. Současný majitel Reinhard Griebel obnovil výrobu zahradních trpaslíků v roce 1990.

Populace německých trpaslíků se odhaduje na 25 milionů. Jejich obliba vzrostla koncem 19. století, kdy je obyvatelé měst začali kupovat na své pozemky.

„Dříve zde byli jen klasičtí zahradní trpaslíci, typičtí důlní, potom přišli politici a všechny sorty dalších lidí, samozřejmě někteří spoře oblečení,“ říká Griebel. „Nyní jsme se vrátili ke klasickým zahradním trpaslíkům, to je trend,“ dodává.