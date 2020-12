Klasické vánoční trhy jsou letos v Německu jen výjimkou. Pořadatelé je zrušili nebo přesunuli online

Takřka všechna německá města letos upustila od pořádání vánočních trhů. Drážďany nebo Norimberk daly ochraně lidí přednost před slavnostmi, na něž obvykle jezdí turisté z celého světa. Jeden vánoční trh ale v Německu přece jen je. Každý ho může navštívit z tepla svého domova. Od stálého zpravodaje Seiffen 12:04 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skoro všechna německá města letos upustila od vánočních trhů. | Zdroj: Reuters

„Nejdřív se zobrazí panorama seiffenského náměstí. Je celé zasněžené a jsou na něm malé stánky a pódium, ze kterého hraje hudba. Kliknutím můžete zajít do libovolného stánku a uvnitř najdete všemožné produkty. Od plstěných přezůvek, přes svařené víno a tradiční štoly, až po dřevěné hračky a šperky. Prostě taková všehochuť věcí, které potkáte i na klasickém vánočním trhu,“ popisuje pro Radiožurnál virtuální trh Juliane Kroenerová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vypadá virtuální vánoční trh v německém Seiffenu

V městečku Seiffen vede svaz dřevořezbářů Dregeno. Jeho členové vyrábí tradiční krušnohorské ozdoby, které se bez trhů prodají jen těžko. Dregeno tak na svých stránkách spustilo projekt, kterým chce omezit škody.

„Napadlo nás to už při jarním lockdownu. Vánoční sezóna je pro nás klíčová, po zbytek roku jsou prodeje úplně zanedbatelné. A tak jsme už v prvním pololetí přemýšleli, co dělat, jestli se to na podzim vrátí a Vánoce budou vypadat jinak, než jak jsme zvyklí,“ říká Kroenerová.

Celý trh je trojrozměrný a vedle nakupování ve čtrnácti stáncích se v něm dá zajít i pod vánoční strom anebo k betlému. Peníze za prodané výrobky putují rovnou k výrobcům.

„Pak už je to na konkrétním prodejci. Přesměruje se to na jeho stránky a všechny peníze putují přímo k němu. Pro manufaktury je to životně důležité, protože jinak zboží ani nemohou udat. Jsou závislé na vánočních trzích ve velkoměstech. A když tahle varianta odpadla, tak je čekají krušné časy,“ doplňuje Juliane Kroenerová.

Nová tradice

„Zastupujeme i skutečně miniaturní dílny se dvěma nebo třemi řezbáři. Ale taky podniky, co mají klidně sedmdesát lidí. Většina našich členů ale spadá do té první kategorie, a ti prostě nemají sílu na to, aby sami hledali nějakou alternativní možnost prodeje.“ Podle Kroenerové se virtuální trhy už teď osvědčily a asi zahájí novou předvánoční tradici.

„Tahle krize nás naučila tomu, že už není žádné buď anebo. Že se už nemůžete soustředit jen na online anebo jen na klasický prodej. Je jedno, jestli to berete čistě jen jako pojistku anebo rozšířenou službu, jak oslovit lidi ze zahraničí, kteří se letos do Německa nepodívají,“ říká Kroenerová.

Podle ní právě lidé ze zahraničí stránky hodně navštěvují, ohlasy mají až z Austrálie. Prodejci tak musí být aktivní v obou světech, v reálném a virtuálním. I když i to pro jejich tradiční odvětví může být obtížné.

„Prodej stojí na pocitech, natěsnaných uličkách a vzdálené vůni svařeného vína. Na virtuálním trhu máme knihu hostů, a ti nám píšou nadšené komentáře. Jeden si ho prý otevírá každou neděli po setmění, pije u toho kávu a nechá ho běžet podobně jako spořič obrazovky. Čistě pro navození atmosféry,“ uzavírá Kroenerová.