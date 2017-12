Německo má nový železniční koridor mezi Berlínem a Mnichovem. Do Vídně už se nebude muset přes Česko

Díky nové trati se zkrátí taky cesta mezi Berlínem a Vídní. Dosud nejrychlejší trasa přes Prahu a Břeclav trvala nejméně 8,5 hodiny.

Vzdálenost po nové železnici je sice delší, ale díky vyšší povolené rychlosti půjde cestu mezi německou a rakouskou metropolí i s přestupem v Norimberku zvládnout za osm a čtvrt hodiny. Ještě výraznější rozdíl čeká cestující na zmíněné trase mezi Berlínem a Mnichovem.

O 200 kilometrů dál, ale o půl hodiny rychleji. Vlaky z Berlína do Vídně nebudou jezdit přes Česko Číst článek

Původní víc než šestihodinová cesta se zkrátí na necelé čtyři hodiny. Už v létě to slíbil šéf německých drah Richard Lutz. Vlaky po nové železnici totiž budou smět jezdit rychlostí až 300 kilometrů v hodině. Železnice tak podle Lutze bude konkurovat autům i letadlům. Německé dráhy počítají, že počet cestujících na trati se zdvojnásobí.

V pátek z Mnichova do Berlína vyrazí speciální vlak. Další vyjede i z Norimberku a nastoupí do něj i premiéři třech spolkových zemí, přes které trať vede. Obě soupravy mají do německé metropole dorazit ve stejný čas. Na oslavě na berlínském hlavním nádraží bude i kancléřka Angela Merkelová.