Zpoždění a rušení vlaků. Německo čeká v pondělí stávka, spoje s Českem by neměla zasáhnout

Němečtí železničáři vstoupí v pondělí v 5.00 do čtyřhodinové výstražné stávky, která se dotkne celého území Německa. Oznámily to dnes železniční odbory EVG, které ukončily jednání s vedením Německých drah (Deutsche Bahn) poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd. Cestující budou muset počítat se zpožděními i rušením spojů po celý den. Podle mluvčího Českých drah (ČD) by se stávka neměla dotknout spojů mezi Německem a Českem. Düsseldorf 17:05 9. 12. 2018 (Aktualizováno: 17:29 9. 12. 2018)

Německé dráhy předpokládají, že stávka „silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa“. S omezeními je podle nich třeba počítat i po plánovaném konci stávky v 9.00.

„Německé dráhy udělají vše proto, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily,“ uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne „mnoha pracujících“ a přichází „v čase adventu“. Už dříve vedení DB protest označilo za „zcela zbytečnou eskalaci“.

Hlavním dějištěm protestních akcí by měla být podle DB nejlidnatější, západní spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Agentura Reuters ale uvedla, že mluvčí EVG odmítl říci, zda se stávka soustředí na některou konkrétní oblast. Dotknout by se měla regionálních, dálkových i dopravních vlaků.

„V tuhle chvíli informaci, že by se to vlaků ČD mělo dotknout, nemáme. Nicméně situaci sledujeme, a kdyby k nějaké komplikaci v dopravě mezi námi a Německem mělo dojít, budeme o tom informovat na portálu www.cd.cz, kde jsou informace o mimořádnostech,“ řekl mluvčí ČD Šťáhlavský.

Současně doporučil lidem, kteří mají na pondělí naplánovovanu cestu vlakem do Německa, aby informace na tomto webu sledovali. Naopak ti, co pojedou z Německa do ČR, by se podle něj měli obrátit na tamní DB.

EVG chce 7,5procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích, píše agentura Reuters. Šéfové DB přitom nabízejí 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun).

Železniční odbory EVG zastupují podle serveru Deutsche Welle asi 160 tisíc zaměstnanců.