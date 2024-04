Německu hrozí dvě ekonomické recese v řadě. Bylo by to teprve podruhé v jeho poválečné historii

Německá ekonomika se potýká s vážnými problémy, které jsou zčásti stejné jako v Česku. Podle expertky německé průmyslové a obchodní komory Melanie Vogelbachové dopadají hlavně na průmysl vysoké ceny energií, vysoká inflace a úrokové sazby, firmy jen těžce shání kvalifikované lidi a řeší spousty byrokracie. Vogelbachová to říká v pravidelném pořadu Českého rozhlasu Peníze a vliv. Peníze a vliv Praha 9:00 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá ekonomika se zasekla (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Problémy průmyslu a jen pomalu rostoucí spotřeba domácností znamená pro německou ekonomiku zatím pochmurné vyhlídky. Po loňském propadu o tři desetiny procenta ho čeká podle předpovědí vládních institucí další mírný pokles, a to zhruba o půl procenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl podcastu Peníze a vliv

„Je to teprve podruhé v poválečné historii Německa, kdy bychom měli recesi dva roky po sobě. A opravdu doufáme, že se to spraví a nebude se to opakovat. Doufáme, že správná hospodářská politika a mírný globální růst tomu tentokrát zabrání,“ uvedla Melanie Vogelbachová, vedoucí oddělení mezinárodní hospodářské politiky německé komory, sdružující klíčové podniky v Německu, v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Vývoj německé ekonomiky je pro Česko klíčový. Jde o totiž největšího obchodního partnera, kdy do Německa od nás proudí přibližně jedna třetina veškerého exportu. Provázanost, speciálně v automobilovém průmyslu a strojírenství, je ale oboustranná. Pro Německo jsme byli loni desátý největší obchodní partner ze všech zemí světa, vzájemná obchodní výměna dosáhla 115 miliard eur, v přepočtu téměř 2,9 bilionu korun.

Rizika pro české firmy

Klesající německá ekonomika tak ovlivňuje i část průmyslu u nás, který pociťuje pokles poptávky. Jako největší riziko pro vývoj ekonomické situace v letošním roce to také uvedlo na prvním místě 58 procent firem v průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory. A hned na druhém místě vidí 48 procent firem podnikajících v Česku jako riziko pro svůj další rozvoj nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Důvodem je podle podniků, kterých se průzkumu účastnilo zhruba 140, mimo jiné špatně nastavená struktura vzdělávání.

Německé hospodářství churaví. Experti letos očekávají růst HDP jen o 0,1 procenta Číst článek

„Stát nám dodává lidi, kteří jsou buď nekvalifikovaní, nebo mají kvalifikaci, kterou nikdo nepotřebuje. My platíme školství z daní, které odvádíme, ale pak jsme nuceni zaměstnat lidi a investovat znova peníze do jejich vzdělání, abychom byli schopni přežívat,“ popsal realitu z praxe Martin Kořínek, výkonný ředitel firmy Grammer CZ, která na Tachovsku vyrábí sedačky. Další problém je podle něj i nepružný zákoník práce. „Pochází někdy z dvacátého století, ale dobře, je to pořád lepší než školství, které se potácí někde mezi devatenáctým a dvacátým,“ uvedl.

Česko má nicméně pro letošní rok vzhledem k očekávanému zvýšení spotřeby domácností lepší celkovou prognózu ekonomiky než Německo. Po loňském půlprocentním propadu bychom se měli vrátit k růstu. Ministerstvo financí ho nově odhaduje podle šéfa resortu Zbyňka Stanjury (ODS) na 1,4 procenta.

Mezi německými podniky zůstává podle Melanie Vogelbachové nálada dost pochmurná a na rozdíl od Česka ani výhled moc optimistický není.

Bartuška: Green Deal bude jiný. Potřebujeme nejen velké plány, ale také světlo a fungující továrny Číst článek

Na druhou stranu alespoň slabá naděje, že se situace trochu zlepší, tu podle ní je. Protože inflace klesá, a to nejen v Německu, ale i v dalších zemích, mohly by tak opět klesat úrokové sazby. A také se alespoň mírně oživuje i globální ekonomika. „Jsme přece jen velmi otevřená ekonomika, která je velmi závislá na situaci celého světa, takže můžeme doufat, že pokud budou pokračovat pozitivní trendy, tak se to pozitivně projeví i na německé ekonomice,“ upozornila Vogelbachová.

‚Domácí úkoly‘

Klíčové pro Německo ale podle ní také je udělat si „domácí úkoly“. Ekonomika má totiž vážné strukturální problémy, kdy vysoké ceny energií – podobně jako u nás na dvojnásobku oproti situaci před vypuknutím ruské války na Ukrajině – jsou jen jedním z těch nejvážnějších.

„K tomu jsou tu další potíže. Třeba stárnoucí populace, což způsobuje velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků. A také platí, že německé prostředí není příliš vstřícné k investicím, zejména z důvodu množství byrokracie. Investování je velmi komplikované a proto soukromé investice, které bychom velmi potřebovali pro zelenou i digitální transformaci, se zkrátka nedělají,“ vypočítala Vogelbachová.

Německé podniky tak volají po zlepšení podmínek doma a vláda jim částečně vyšla vstříc. Nedávno přijala zákon o příležitostech k růstu, v originále Wachstumschancengesetz. „Považujeme ho za dobrý první krok. Jsou tam třeba daňové úlevy na výzkum a vývoj nebo rychlejší odpisy investic a strojů, což je velmi dobré. Nicméně firmy potřebují více a i odvážnějších opatření,“ upozornila Vogelbachová.

Jde například o výhodnější odpočty ztrát z minulých let a také jakékoliv možnosti snížení nákladů na energie. „Cokoliv, co pomůže snížit ceny energií, by přineslo velký prospěch. Například náklady na poplatky za energetické sítě jsou vysoké, takže to by byl velký rozdíl. Obecně by pomohlo také všechno, co omezí byrokracii, sníží množství regulací a rozhodně nebude přidávat novou zátěž. U každého nového nařízení je také potřeba udělat kontrolu, jak je vůbec reálné, jaký to bude mít dopad na firmy, zejména ty malé a střední,“ dodala Melanie Vogelbachová z Německé průmyslové a obchodní komory.

Jak se německý byznys staví k obchodování s Čínou? O čem by měl v Číně mluvit kancléř Olaf Scholz? A jak se Německo dnes dívá na zelenou transformaci? Celý rozhovor s Melanii Vogelbachovou najdete v audiu přiloženém nahoře vlevo v textu.