Sociolog: Pokud stát zvýší odvody na nemocenskou, pouze tím rozevřeme nůžky mezi zaměstnanci a OSVČ

Státní rozpočet přišel daňovými změnami od roku 2020 až o 150 miliard korun. Je tedy potřeba omezovat výdaje bez reformy daní, ale strukturální deficit zřejmě vláda nevyřeší. Do médií pronikl návrh vlády na zvýšení odvodů nemocenského pojištění zaměstnanců. „Stát sáhne na vše kromě daní z příjmu pouze proto, aby mohl říkat: ‚Nezvyšujeme daně z příjmu'," říká v rozhovoru pro Radiožurnál sociolog Daniel Prokop.

Na twitteru jste se trochu rozčertil, když jste se podíval do materiálů České televize, že jedním z důležitých kroků, který by natrvalo pomohl vládě snížit schodek o více než 20 miliard korun, je obnovení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V seznamu, který poslal ministr financí koaličním lídrům, je návrh, aby zaměstnanci platili na nemocenské pojištění 1,1 procenta ze své hrubé mzdy.

Už dnes platí zaměstnavatel na nemocenském pojištění 2,1 procenta z hrubé mzdy zaměstnance, takže by se jednalo pouze o navýšení tohoto odvodu. Za prvé, v nemocenské není schodek 24 miliard, tam je mnohem menší. Takže pokud by se měl dorovnat pouze ten schodek, tak by to navýšení mělo být menší.

Smysluplnější by bylo navyšovat daň, ze které jsou slevy. Když zvednete všem odvody na nemocenskou o 1,1 procenta, tak to způsobí přesný opak toho, co nám doporučuje OECD. To nám říká, že máme spoustu odvodů, které procentuálně zatěžují všechny zaměstnance stejně. Nejdou do nich aplikovat slevy, tudíž zatěžují zejména nízkopříjmové.

Dalším problémem by bylo, že navýšení nemocenské by poškodilo pouze zaměstnance, protože OSVČ si ji moc neplatí. Naopak obvykle mívají větší volnost. Když vědí, že budou mít děti, tak si začnou platit nemocenskou, aby měli nárok na mateřskou.

Zaměstnanec si nemůže vybrat, že začne platit nemocenskou rok předtím, než bude mít děti. To opět rozevírá nůžky mezi zaměstnancem a OSVČ.

Myslím, že mnohem lepším krokem by bylo postavit se té dani z příjmu čelem, místo tohoto obcházení. Protože politici snížili daň z příjmu a nyní chtějí zvýšit nemocenskou. To vše, aby mohli říct: „Nezvyšujeme daně, pouze zvyšujeme odvody na nemocenskou.“ Je ale nutné podotknout, že se jedná jenom o únik dokumentu v České televizi, který možná není vůbec prodiskutován.

V nemocenské se nabízejí i dobré reformy. Například v NERV navrhujeme změnu systému placení nemocenské. Dnes nemocenskou platíte České správě sociálního zabezpečení. Bylo by podle nás lepší, kdybychom ji platili zdravotní pojišťovně a byl by to i její náklad.

To znamená, že zdravotní pojišťovna by dostala 2,1 procenta z vašich příjmů a pak by vám z těchto peněz hradila nemocenskou. Zdravotní pojišťovny by tak byly motivovány investovat do zdravotní prevence, protože si jednoduše ušetří peníze.

Takže pokud vám dobře rozumím, lze ušetřit poměrně dobré peníze nejenom v samotném systému nemocenské, ale následně i pak v léčbě?

Ano, kdyby všechny pojišťovny věděly, že vydávají desítky miliard na nemocenské, tak mají mnohem větší motivaci, aby lidé chodili včas na kontroly, na screening rakoviny, podporovalo by se sportování. To jsou věci, které dokážou nemocnost ve společnosti dlouhodobě omezit. Mimochodem, tuhle změnu navrhovali někteří experti už v roce 2008.

To by se ovšem jednalo o technicky velice náročnou operaci, protože v tom je spousta prvků.

Je tam mateřská, je tam ošetřovné. Jsou tam samozřejmě i úskalí. Kdyby tady byl někdo jiný, tak by třeba naopak řekl, proč by to tak nebylo dobré dělat. Ukazuje to ale jednu věc – když se zvýší odvody o 1,1 procentního bodu a zároveň se nezmění čerpání nemocenské, tak společnost neušetří nic.

