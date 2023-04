Lidé mají do práce chodit zdraví, je to ohleduplné vůči kolegům, vadí odboráři debata o karenční době

Zaměstnavatelé by opětovné zavedení karenční doby přivítali, tvrdí Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy. „Ono očekávané zlepšení zdravotní kondice pracovní síly se nepotvrdilo,“ poukazuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda zvažuje znovuzavedení karenční doby. Debatují Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy a odborník na trh práce z Českomoravské konfederace odborových svazů Jiří Vaňásek

Oproti tomu odborník na trh práce z Českomoravské konfederace odborových svazů Jiří Vaňásek znovuzavedení karenční doby neschvaluje: „Lidé mají do práce chodit zdraví. Navíc je to způsob ohleduplnosti ke svým kolegům, aby například respirační onemocnění nešířili dál.“

Nárůst nemocných o pětinu po zrušení karenční doby vykládá Vaňásek jako souhrn vícero faktorů a je třeba to vyhodnocovat v širším kontextu. „Říci jednoznačně, že to bylo jen kvůli zrušení karenční doby, to bych si netroufl.“

Konec karenční doby. Proplácení prvních tří dní nemoci pocítí podle Hospodářské komory zejména malé firmy Číst článek

Rafaj ale tvrdí, že stát selhal už ve chvíli, kdy se karenční doba zaváděla poprvé: „Tehdy se mělo přistoupit k větší zodpovědnosti zaměstnanců. Ale stát to vzal velmi vážně a těm lidem to kompenzoval, třeba snížil odvody na zdravotní pojištění pro zaměstnance. A když se opatření v roce 2019 rušilo, tak k tomu stát nepřistoupil.“

„Naším největším problémem je dnes nedostatek lidí. Opravdu si společnost myslí, že to má zaměstnavatel tak hloupě nastaveno, že si nechá kvůli jednomu člověku odstavit celé týmy?“ popisuje systémovou připravenost podniků a firem na nemocnost zaměstnanců Rafaj.

Rafaj: Lidé se házeli marod

Trh práce v Česku je pestrý, připomíná odborář Vaňásek:

„Máme velké, střední a malé zaměstnavatele a nelze paušalizovat. Nechci proto obviňovat kohokoli, že by si přál, aby jeho zaměstnanci chodili do práce nemocní. Ale trh práce se potýká s nedostatkem pracovní síly a i při dnešní inflaci zaměstnanci váží své příjmy. A kdyby ty první tři dny nebyly placené, měli by příjmy nižší.“

Se zavedením karenční doby bude mít celá řada zaměstnanců problém, varuje odborář.

‚A peníze nejsou.‘ Školy chtějí změnu financování nemocenských, teď je platí z fondů na učebnice Číst článek

„Klesají reálné mzdy, je tu vysoká inflace a zaměstnanci navíc nejvíc odvádějí do státního rozpočtu na zdravotním a sociálním pojištění. Přijde nám, že trestat je za to, že by první tři dny, kdy jim není dobře, nedostali ani korunu, prostě není v pořádku.“

„Rozumím tomu, že se mohou najít případy, kdy ke zneužívání nemocenské může dojít, ale jsem přesvědčen, že v drtivé většině tomu tak není. Pokud už někdo vyhledá lékařskou pomoc, tak věříme, že mu v tu chvíli skutečně není dobře,“ shrnuje stanovisko odborového svazu Vaňásek.

Rafaj ale tvrdí, že k lékaři mohou lidé i tak: „Ve většině případů se zaměstnavatel snaží, aby měl co nejschopnější zaměstnance. Proto jim často sám navrhuje i nad rámec dovolené, aby se šli domů vyléčit, i za plnou mzdu. Ale také je tu celá řada lidí, která vše měla dobře spočítané.“

Firmy, zvláště ty mimo velká města, by prý mohly doložit, že nemocnost zaměstnanců kopíruje například zahrádkářský rok a další sezónní vlivy.

„To je fakt a s tím nic nenaděláme. Z dlouhodobého hlediska také vidíme poměrně dramatický nárůst krátkodobých pracovních neschopností,“ přiklání se k obnovení karenční doby Jan Rafaj.

Poslechněte si celou diskuzi, audio je v úvodu článku.